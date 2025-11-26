Почему дорогая сковорода служит недолго: какую ошибку допускают все

Сковородка служит годами лишь тогда, когда за ней правильно ухаживать. Один неудачный шаг после жарки может сократить ее "жизнь" в несколько раз.

Если спешить и мыть сковороду неправильными средствами, можно навредить покрытию, информирует 24 Канал со ссылкой на Onet. На самом деле достаточно нескольких простых правил, чтобы сковорода дольше оставалась прочной.

Что делать со сковородой после жарки?

После жарки многие моют сковороду химическими средствами – и это ошибка. Агрессивная химия "снимает" особый защитный слой. Из-за этого поверхность становится пористой.

Также это приведет к пригоранию во время следующей жарки. Особенно такие действия вредят чугуну и сковородам с антипригарным покрытием. Вместо этого лучше дайте сковороде остыть и очистите ее мягким способом.

Как обращаться со сковородкой / Фото Unsplash

Горячая вода, сода и деревянная лопатка справляются не хуже дорогих средств, а поверхность остается целой и безопасной для приготовления.

Посыпьте пищевой содой любые остатки пищи, прилипшие к сковороде во время жарки, затем залейте горячей водой. Подождите 15 минут. Затем снова разогрейте сковороду и слегка соскребите остатки деревянной или пластиковой лопаткой.

Почему нельзя мыть горячую сковороду?

Резкие перепады температуры могут привести к повреждению сковороды, пишет Times Food. Главное правило очистки: мойте сковороду вручную, когда она полностью остынет.

Использование холодной воды на горячей сковороде может привести к ее деформации.

