Уже наступает холодное время года, и люди начинают проводить все больше времени дома. А это значит, что сейчас самое время навести порядок в доме.

Иногда понять, какие вещи действительно нужны и важны, а какие можно выбросить, очень непросто – и это приводит к тому, что хлам накапливается на полках, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как выбросить беспорядок из дома с методом "чемодана"?

Если вы заметили, что в вашем доме накопилось немало хлама, но вы не знаете, с чего же начать борьбу с ним, вы не одни. Многие испытывают стресс от одной лишь мысли об организации дома и оказываются в окружении настоящего беспорядка.

К счастью, всего несколько советов помогут навести порядок в доме без перегрузки. И первое, что стоит попробовать – это некий "обмен чемоданами". С приближением осени и зимы много летней одежды вы, вероятно, просто запихиваете глубже в шкаф.

Зато следует отнестись к этому процессу иначе: сложите одежду, которую не будете носить в течение холодного сезона, в чемодан, закройте ее на замок и поставьте под кровать или на шкаф. И когда придет весна и вы достанете этот чемодан, будете чувствовать себя так, как будто зашли в магазин, полный ваших собственных вещей.

Этот трюк к тому же мгновенно освобождает место и превращает немало домашней работы на простой ритуал, что нужно выполнять только дважды в год. Кроме того, это даст возможность разместить больше одежды в гардеробе без ощущения давки.

Но есть еще несколько задач по организации дома, что помогут избавиться от беспорядка осенью, пишет The Spruce.

Пересмотрите вещи в кладовке . Кладовая – это комната, где в конце концов часто оказывается весь хлам, и немало предметов откуда, скорее всего, никогда не будут использованы. Это значит, что от них нужно избавиться.

. Кладовая – это комната, где в конце концов часто оказывается весь хлам, и немало предметов откуда, скорее всего, никогда не будут использованы. Это значит, что от них нужно избавиться. Обновите прихожую . Коридор и пространство перед дверью должно быть подготовлено для того, чтобы повесить тем теплые пальто, ставить рюкзаки раскладывать сезонную обувь. Это значит, что самое время избавиться от хлама, накопленного за лето.

. Коридор и пространство перед дверью должно быть подготовлено для того, чтобы повесить тем теплые пальто, ставить рюкзаки раскладывать сезонную обувь. Это значит, что самое время избавиться от хлама, накопленного за лето. Уберите в шкафу. И пересмотреть следует не только коллекцию одежды, но и одеяла, постельное белье, пледы и декоративные подушки. Избавьтесь от того, что уже не нужно.

Что еще нужно сделать дома осенью?