Украинцев призывают сделать простое действие, чтобы зимой не попасть на дорогостоящий ремонт труб
- Во избежание замерзания труб зимой, следует открывать дверцы шкафчиков под раковиной для циркуляции теплого воздуха.
- Рекомендуется оставлять едва заметную струйку холодной воды в кране во время сильных морозов, чтобы предотвратить промерзание системы.
Зимой замерзшие трубы остаются одной из самых распространенных и дорогих проблем. Когда вода в трубах замерзает, то расширяется и создает сильное давление на стенки, а это может привести к трещинам или полному прорыву.
Из-за этого может произойти затопление дома, повреждения пола или стен, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Восстановление труб стоит очень дорого, поэтому лучше сделать простые действия, которые позволят избежать инцидента.
Что сделать, чтобы трубы зимой не замерзали?
Есть один достаточно простой и действенный лайфхак, который не приведет к замерзанию труб. Он заключается в открытии дверцы шкафчиков под раковиной и у кранов.
Это позволит теплому воздуху свободно циркулировать вокруг труб, особенно в местах без отопления – на кухне или в ванной комнате. Такой прием поможет держать температуру труб, поэтому они не замерзнут.
Также эксперты советуют по возможности не закрывать внутренние двери в доме, особенно там, где трубы проходят вдоль наружных стен. Важно также следить за температурой в доме. Поддерживайте минимум 13 градусов тепла, чтобы была нормальная циркуляция воды и снижался риск ее замерзания.
Зимой можно избежать замерзания труб / Фото Pexels
На случай сильных морозов рекомендуется оставлять в кране едва заметную струйку холодной воды. Даже очень медленное движение воды в трубе может стать решающим фактором, который предотвратит полное промерзание системы.
Эти советы не стоит игнорировать, поскольку это может иметь серьезные последствия. Вода из прорванных труб может испортить деревянный пол, штукатурку, ковер и электропроводку. Именно поэтому в неотапливаемых помещениях к этому вопросу надо относиться серьезно.
Эксперт Элеонор Поттер говорит, что замерзание труб зимой – это реальная угроза, но ее легко избежать. Всего 3 важные вещи – открытые дверцы, доступ к теплому воздуху и небольшая капля воды в сильные морозы, могут сохранить дом от серьезных повреждений и дорогостоящего ремонта.
К слову, частое использование радиаторов на максимальной мощности и закрытие их мебелью или шторами увеличивает расходы на отопление, пишет Оnet. Негерметичные окна и двери быстро выпускают тепло, что можно исправить с помощью уплотнителей или термоштор.
Отдельного внимания требует техническое состояние котла – забитые фильтры, воздух в системе или низкое давление заметно снижают эффективность обогрева. Регулярное обслуживание помогает избежать лишних расходов.
Какие еще есть полезные советы?
Елку не следует размещать в зонах с постоянным движением, возле источников тепла и во влажных местах. Безопасное расстояние от батарей для елки – метр, а лучшее место для нее – сухая и хорошо вентилируемая комната.
Не рекомендуется сушить обувь возле обогревателя, поскольку это может повредить подошву. Альтернативные способы сушки включают использование свежего воздуха, газеты, пакетиков силикагеля или осушителя воздуха.
Частые вопросы
Какие основные причины замерзания труб зимой?
Трубы могут замерзать из-за недостаточной циркуляции теплого воздуха в местах без отопления, как на кухне или в ванной комнате. Также важно поддерживать минимум 13 градусов тепла в доме, чтобы снизить риск замерзания воды.
Какие простые действия можно предпринять, чтобы предотвратить замерзание труб?
Для предотвращения замерзания труб рекомендуется открывать дверцы шкафчиков под раковиной и возле кранов, а также оставлять в кране едва заметную струйку холодной воды во время сильных морозов. Открытые дверцы позволяют теплому воздуху циркулировать вокруг труб.
Какие могут быть последствия игнорирования советов по предотвращению замерзания труб?
Игнорирование советов может привести к серьезным последствиям, таким как затопление дома, повреждение деревянного пола, штукатурки, ковра и электропроводки. Это может повлечь за собой дорогостоящий ремонт и серьезные повреждения дома.