5 трендовых джинсов на весну, которые понравятся всем
- В 2026 году трендовыми будут джинсы темного цвета индиго, джинсы-подковы, клеш, сигареты и ярких оттенков.
- Эти модели джинсов легко сочетаются с базовыми вещами и будут сохранять актуальность после одного сезона.
Джинсы – неотъемлемый элемент гардероба, поэтому их покупают чаще всего в различных фасонах. В 2026 году в центре внимания будут джинсы правильной посадки из качественного материала, а вот декоративные потертости отходят на второй план.
Трендовые джинсы этого сезона выглядят аккуратно, структурировано и универсально, пишет Vogue. Актуальными будут различные силуэты, которые легко интегрировать в базовый гардероб.
Читайте также После такой стирки джинсы можно выбрасывать: какая распространенная ошибка может испортить любимую одежду
Какие джинсы в тренде в 2026 году?
Джинсы темного цвета индиго
Глубокий синий оттенок станет ключевым в этом сезоне. Чаще всего темные джинсы шьют из плотного денима, который хорошо держит форму и имеет дорогой вид. Актуальны прямые модели, которые легко сочетаются с базовыми футболками, рубашками и жакетами.
Модные джинсы на 2026 год / Фото Pinterest
Джинсы-подковы
В этом сезоне будет набирать популярность модель джинсов с характерным объемом в бедрах, что постепенно сужается книзу. Такая форма напоминает подкову, откуда и происходит название. Лучше всего смотрятся джинсы из плотного денима, а цвет может быть любым.
Красивые джинсы на 2026 год / Фото Pinterest
Великий вибір джинсів для дітей, жінок та чоловіків можна знайти на Prom – одному з найбільших українських маркетплейсів, де 6 мільйонів українців регулярно роблять покупки. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про джинси – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.
Джинсы клеш
Этот фасон снова уверенно возвращается в тренды. Джинсы обжимают бедра и легко расширяются от колена. Стоит выбирать модели с высокой или средней посадкой в темных оттенках денима. Они гармонично сочетаются с каблуками и визуально вытягивают силуэт.
Модные джинсы на 2026 год / Фото Pinterest
Джинсы-сигареты
Прямые джинсы со слегка зауженным книзу кроем были популярными в 1990-х годах. Эта модель визуально удлиняет ноги и удобна для ежедневного ношения.
Стильные джинсы на 2026 год / Фото Pinterest
Джинсы ярких оттенков
Кроме классических синих и черных моделей джинсов, в этом году деним будет представлен в широкой палитре цветов. В тренде пудрово-розовые джинсы, кремовые, маслянистые и мятные оттенки.
Модные джинсы на 2026 год / Фото Pinterest
Все эти джинсы легко комбинируются с базовыми вещами и не потеряют актуальности после одного сезона.
Специалисты советуют застегивать молнии, пуговицы и кнопки на джинсах перед стиркой, чтобы сохранить их форму и избежать сцепления с другими вещами, пишет Good Housekeeping. Перед стиркой джинсов следует проверить карманы, вывернуть их наизнанку и использовать холодную воду и короткий деликатный цикл стирки для сохранения цвета и качества ткани.
Что еще интересного стоит знать?
В 2026 году в тренде будут гибридные силуэты, такие как кроссовки-лоферы и кроссовки-сандалии. Также популярными станут атласные кроссовки, сетчатые модели и ретро-кроссовки для бега с тонкой подошвой.
Вышиванки с традиционными элементами и современными силуэтами популярны в 2026 году, особенно модели с широкими рукавами и натуральными тканями.
Частые вопросы
Какие силуэты джинсов будут популярными в 2026 году?
В 2026 году будут популярными различные силуэты джинсов, такие как прямые модели, джинсы-подковы, клеш, сигареты и джинсы ярких оттенков.
Какие цвета джинсов будут актуальными в этом сезоне?
Актуальными будут джинсы темного цвета индиго, а также джинсы в пудрово-розовых, кремовых, маслянистых и мятных оттенках.
Почему джинсы из плотного денима являются популярными?
Джинсы из плотного денима пользуются популярностью, поскольку они хорошо держат форму и выглядят дорого, что позволяет им легко интегрироваться в базовый гардероб.