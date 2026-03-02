5 трендовых джинсов на весну, которые понравятся всем

Джинсы – неотъемлемый элемент гардероба, поэтому их покупают чаще всего в различных фасонах. В 2026 году в центре внимания будут джинсы правильной посадки из качественного материала, а вот декоративные потертости отходят на второй план.

Трендовые джинсы этого сезона выглядят аккуратно, структурировано и универсально, пишет Vogue. Актуальными будут различные силуэты, которые легко интегрировать в базовый гардероб.

Какие джинсы в тренде в 2026 году?

Джинсы темного цвета индиго

Глубокий синий оттенок станет ключевым в этом сезоне. Чаще всего темные джинсы шьют из плотного денима, который хорошо держит форму и имеет дорогой вид. Актуальны прямые модели, которые легко сочетаются с базовыми футболками, рубашками и жакетами.



Модные джинсы на 2026 год / Фото Pinterest

Джинсы-подковы

В этом сезоне будет набирать популярность модель джинсов с характерным объемом в бедрах, что постепенно сужается книзу. Такая форма напоминает подкову, откуда и происходит название. Лучше всего смотрятся джинсы из плотного денима, а цвет может быть любым.



Красивые джинсы на 2026 год / Фото Pinterest

Джинсы клеш

Этот фасон снова уверенно возвращается в тренды. Джинсы обжимают бедра и легко расширяются от колена. Стоит выбирать модели с высокой или средней посадкой в темных оттенках денима. Они гармонично сочетаются с каблуками и визуально вытягивают силуэт.



Модные джинсы на 2026 год / Фото Pinterest

Джинсы-сигареты

Прямые джинсы со слегка зауженным книзу кроем были популярными в 1990-х годах. Эта модель визуально удлиняет ноги и удобна для ежедневного ношения.



Стильные джинсы на 2026 год / Фото Pinterest

Джинсы ярких оттенков

Кроме классических синих и черных моделей джинсов, в этом году деним будет представлен в широкой палитре цветов. В тренде пудрово-розовые джинсы, кремовые, маслянистые и мятные оттенки.



Модные джинсы на 2026 год / Фото Pinterest

Все эти джинсы легко комбинируются с базовыми вещами и не потеряют актуальности после одного сезона.

Специалисты советуют застегивать молнии, пуговицы и кнопки на джинсах перед стиркой, чтобы сохранить их форму и избежать сцепления с другими вещами, пишет Good Housekeeping. Перед стиркой джинсов следует проверить карманы, вывернуть их наизнанку и использовать холодную воду и короткий деликатный цикл стирки для сохранения цвета и качества ткани.

