Орхидеи уже в прошлом: теперь в моде растение "райская птица"

Орхидеи годами считались одними из самых популярных растений, однако уже сейчас они уступают стрелиции. Это экзотическое растение становится любимицей многих цветоводов.

Огромная популярность орхидей идет на спад, пишет Interia Kobieta. Их постоянно дарят на различные праздники, поэтому такое растение уже давно не является чем-то захватывающим и впечатляющим.

Читайте также Как ускорить цветение комнатных растений: 5 хитростей, которые работают

Кроме того, орхидеи несколько прихотливы в уходе, поэтому эти растения не подходят для занятых людей. Впрочем, мир комнатных растений не ограничивается только привычными для нас вазонами, поэтому теперь все больше ценителей особых цветов начали обращать внимание на экзотическую стрелицию.

Чем особенная стрелиция?

Растение имеет большие листья, похожие на банановые. Выглядит стрелиция в интерьере достаточно экзотично и необычно, поэтому на нее сразу все обращают внимание.

Это растение называют "райской птицей" не просто так. Ее оранжево-васильковые цветы как будто напоминают разноцветную птицу. Она не похожа ни на одно привычное растение, поэтому имеет роскошный вид в любом интерьере.

Оказывается, что стрелиция гораздо менее прихотлива, чем орхидея. Залогом ее хорошего роста является только хорошо освещенное место. В идеале она должна стоять у окна с большим количеством рассеянного света Чем больше света она получает, тем больше и крепче будут ее листья.



Стрелиция невероятно выглядит / Фото Pexels

Поливать растение нужно регулярно, но умеренно. Стрелиции не нравится застой воды в горшке, поэтому важен хороший дренаж. В период вегетационного периода цветоводы советуют подкармливать ее различными удобрениями для растений.

Большие листья стрелиции любят влагу, поэтому время от времени их можно опрыскивать или разместить рядом увлажнитель воздуха.

В какой интерьер вписывается стрелиция?

Экзотическое растение "райская птица" прекрасно смотрится в современных, минималистичных и лофтовых интерьерах. Она идеально вписывается в пастельные и приглушенные цвета, а также хорошо смотрится на фоне светлых стен, архитектурного бетона, дерева или натуральных тканей.

Кроме того, растение можно помещать среди других вазонов с зелеными листьями, чтобы добавить атмосферу джунглей. В больших помещениях она выглядит эффектно как одиночный экземпляр. В меньших помещениях ее следует разместить там, где она не будет конкурировать за пространство.

Обратите внимание, что стрелиция не зацветает до достижения определенного возраста, пишет Simplify Plants. Если начинать выращивать растение из семян, то первое цветение наблюдается не ранее чем через 4 – 6 лет. Молодые растения с недостаточно развитой корневой системой, как правило, формируют лишь вегетативную массу.