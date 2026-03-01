Вот как часто следует стирать и заменять шторку для душа: 99% людей не делают это вовремя

Шторка для душа - это предмет, который можно отыскать практически в каждой ванной комнате. Но если ваша шторка для душа висит над ванной уже несколько лет следует задуматься, а не пора ли ее заменить.

Некоторые домашние дела откладывать на долго точно не стоит, даже если они не слишком приятные, и уборка в ванной комнате – это одно из таких дел, пишет Southern Living. И несмотря на то, что большинство людей исправно моют ванну, раковину и унитаз, об очистке одного предмета все же забывают.

Как часто следует мыть шторку для душа?

Эксперты по уборке убеждены, что по крайней мере раз в месяц шторку для душа нужно качественно стирать, чтобы предотвратить размножение плесени и плесени на ней. Ведь ванная комната – это место, где почти всегда повышенная влажность, а шторка еще и длительное время остается мокрой после мытья.

Особенно внимательно следует чистить шторку, если вы начали замечать на ней странные цвета или пятнышки. Обычно эти пятнышки – это первые споры плесени, что начинают прорастать прямо на ткани или пластике. А некоторые виды плесени растут очень быстро – буквально за сутки или двое.

К счастью, большинство шторок для душа можно без проблем стирать в стиральной машине – впрочем, перед этим все же следует проверить этикетку, чтобы узнать о правильном уходе.

Как понять, что следует заменить шторку?

Шторки для душа эксперты советуют регулярно заменять – и делать это каждые 6 – 12 месяцев. Проблемы со шторками для душа начинаются тогда, когда они накапливают влагу и становятся идеальным местом для роста бактерий и микробов, пишет The Spruce.

Поэтому, обратите внимание на эти 5 признаков, что шторку пора заменять:

видимая плесень или грибок;

неприятный запах;

разрывы и трещины страны;

устойчивый мыльный налет;

странная текстура.

