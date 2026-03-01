Вот как часто следует стирать и заменять шторку для душа: 99% людей не делают это вовремя
- Эксперты советуют стирать шторку для душа раз в месяц, чтобы избежать размножения плесени и плесени.
- Шторку следует заменять каждые 6 – 12 месяцев, особенно если есть видимая плесень, неприятный запах или повреждения.
Шторка для душа - это предмет, который можно отыскать практически в каждой ванной комнате. Но если ваша шторка для душа висит над ванной уже несколько лет следует задуматься, а не пора ли ее заменить.
Некоторые домашние дела откладывать на долго точно не стоит, даже если они не слишком приятные, и уборка в ванной комнате – это одно из таких дел, пишет Southern Living. И несмотря на то, что большинство людей исправно моют ванну, раковину и унитаз, об очистке одного предмета все же забывают.
Интересно Умные хозяйки уже кладут носок с солью на подоконник: это решает давнюю проблему
Как часто следует мыть шторку для душа?
Эксперты по уборке убеждены, что по крайней мере раз в месяц шторку для душа нужно качественно стирать, чтобы предотвратить размножение плесени и плесени на ней. Ведь ванная комната – это место, где почти всегда повышенная влажность, а шторка еще и длительное время остается мокрой после мытья.
Особенно внимательно следует чистить шторку, если вы начали замечать на ней странные цвета или пятнышки. Обычно эти пятнышки – это первые споры плесени, что начинают прорастать прямо на ткани или пластике. А некоторые виды плесени растут очень быстро – буквально за сутки или двое.
К счастью, большинство шторок для душа можно без проблем стирать в стиральной машине – впрочем, перед этим все же следует проверить этикетку, чтобы узнать о правильном уходе.
Как понять, что следует заменить шторку?
Шторки для душа эксперты советуют регулярно заменять – и делать это каждые 6 – 12 месяцев. Проблемы со шторками для душа начинаются тогда, когда они накапливают влагу и становятся идеальным местом для роста бактерий и микробов, пишет The Spruce.
Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.
Поэтому, обратите внимание на эти 5 признаков, что шторку пора заменять:
- видимая плесень или грибок;
- неприятный запах;
- разрывы и трещины страны;
- устойчивый мыльный налет;
- странная текстура.
Какие еще лайфхаки для дома следует знать?
Прогнать крыс из дома можно без всякой химии – для этого нужны только продукты, что уже есть в вашей кладовой.
Кроме того, несколько продуктов, которые часто кладут в морозилку, на самом деле замораживать не стоит – это их быстро портит.
Частые вопросы
Как часто следует мыть шторку для душа?
Эксперты по уборке убеждены, что по крайней мере раз в месяц шторку для душа нужно качественно стирать - чтобы предотвратить размножение плесени и плесени на ней.
Как понять, что следует заменить шторку?
Шторки для душа эксперты советуют регулярно заменять - каждые 6–12 месяцев. Основные признаки, что шторку пора заменять, включают видимую плесень или грибок, неприятный запах, разрывы и трещины, стойкий мыльный налет и странную текстуру.
Какие еще лайфхаки для дома следует знать?
Прогнать крыс из дома можно без химии - для этого нужны только продукты, которые уже есть в вашей кладовой. Также некоторые продукты, которые часто кладут в морозилку, замораживать не стоит - это их быстро портит.