Всегда в тренде: как стилизовать рубашку в клеточку
- Рубашка в клетку получила новое трендовое переосмысление, особенно популярным станет весенний сезон 2026 года.
- Рубашки можно стилизовать по-разному: креативно наслаивая, сочетая с другими принтами, сохраняя непринужденность, выбирая укороченные модели или оборачивая на талии.
Клетка – это один из тех узоров, что никогда по-настоящему не выходят из моды, но в последнее время принт получил новое трендовое переосмысление.
Первые признаки "возрождения" рубашек в клетку как стильного must have в гардеробе появились еще несколько лет назад, когда Кейт Мосс появилась в голубой клетчатой рубашке для коллекции Bottega Veneta 2023 года, пишет Elle. Но именно весенний сезон 2026 года обещает стать пиком для клетчатых принтов.
Лучшим в этом тренде остается то, что благодаря различным стилизациям можно создать для себя целую коллекцию весенних луков.
Как стилизовать рубашку в клетку?
В последнее время принт в клетку становится все более заметным на подиумах, и при этом используется в свежем, новом виде, часто сочетаясь с другими принтами – цветочными, блестками, полосками.
И эта эволюция раскрывает потенциал клетчатых рубашек в совершенно другом ключе: их можно стилизовать для разных стилей. Лучший способ – это совместить классические и необычные вещи: свободные клетчатые брюки, яркие аксессуары, легкие ткани, ассоциирующиеся с весной.
Далее делимся несколькими конкретными идеями для вдохновения.
Креативно наслаивайте
Кто сказал, что рубашка должна быть базовым и единственным слоем? Этот универсальный клетчатый элемент гардероба может легко превратиться в стильный "шарф" поверх тренча, или стать базой под яркую футболку, чтобы на виду оставались только рукава.
Клетчатую рубашку можно наслоить с другой одеждой: фото из инстаграма
Главное в наслоении – не бояться экспериментов и выходить за привычные рамки, пишет British Vogue.
Решитесь на столкновение принтов
Принт – это то, что может превратить обычную, ничем не примечательную одежду в яркий и незабываемый образ. Но если вы хотите надеть клетчатую рубашку, это вовсе не означает, что вам нужно ограничиться только ею. В 2026 году не спадает популярность принтов горошек, далматинец, зебра и даже ягуар – и интересное сочетание вещей с этими узорами создаст действительно незабываемый аутфит.
Сочетание принтов поможет создать уникальный образ: фото из инстаграма
Сохраняйте непринужденность
Так, обычная рубашка поверх футболки, совмещенная с джинсами, остается в моде! Добавьте к этому джинсовую кепку, большую вместительную сумку – и городской образ на день готов.
Рубашку можно застилизовать просто: фото из инстаграма
Клетчатая рубашка помогает внести в настроение легкость и порой очень нужную простоту.
Выберите укороченную рубашку
Когда весеннее солнце становится все теплее, можно задуматься о стилизации короткой клетчатой рубашки. Узел на животе – это минитренд весны 2026, что точно придаст образу свежести и актуальности. Сочетать можно с джинсами, структурными принтованными юбками или свободными брюками.
Укороченные рубашки сейчас в тренде: фото из инстаграма
Оберните вокруг талии
Классическое обертывание вокруг пояса – это возвращение к началам популярности рубашек в клетку. Легкую ностальгию по 90-м можно освежить добавлением к образу длинной атласной юбки, трендовой футболки-поло и любимой удобной пары обуви.
Рубашку можно стильно носить на талии: фото из инстаграма
Превратите рубашку в блузку
Вы когда-нибудь надевали рубашку задом наперед? Если еще нет, тогда самое время это сделать – потому что модницы считают это новым трендом 2026 года. Пуговицы на спине добавляют неожиданной текстуры и структуры, и привычный элемент гардероба начинает играть совершенно новыми красками.
Поэтому рубашка в клетку – это прекрасная возможность создать десятки стильных, свежих образов с помощью одной вещи.
Частые вопросы
