Постель будет свежей месяцами без грамма химии: секрет французских хозяек

Когда постель свежая, ощущение уюта просто окутывает. Стирать ее ежедневно не вариант, но есть проверенный годами способ, о котором стоит знать всем.

Запах – это первое, на что обращают внимание наши сенсоры ощущений. Если с ним все в порядке, то ощущение, будто погружаешься в уют и покой. Как держать этот эффект месяцами – рассказывает Dom Wprost.

Как сохранить свежесть постельного белья?

Самая большая проблема – неправильное хранение. Нельзя складывать белье слишком плотно. Когда наволочки и пододеяльники прижаты друг к другу, воздух между слоями не циркулирует, а остатки влаги провоцируют появление затхлого запаха.

Свежая постель – основа уюта / Фото Pixabay

Лучше воспользуйтесь принципом "свободной упаковки": соберите комплект в наволочку, но без перетягивания, а между стопками оставьте небольшой промежуток, чтобы ткань могла "дышать" даже в закрытом шкафу.

Циркуляция воздуха – главный залог сохранения свежести постели. Запах кондиционера будет оставаться очень долго.

А как насчет ароматизаторов?

Французские хозяйки знают – натуральные средства работают лучше магазинных ароматизаторов. Например, можно наполнить тканевые мешочки лимонной цедрой или сушеной лавандой, рассказывает Onet.

Еще одно действенное средство – натуральное мыло. Не вынимайте брусок из пачки, просто сделайте несколько надрезов.

Какие советы стоит попробовать?