Постель будет свежей месяцами без грамма химии: секрет французских хозяек
- Французские хозяйки рекомендуют хранить постельное белье со свободной упаковкой для циркуляции воздуха и сохранения свежести.
- Натуральные ароматизаторы, как лимонная цедра или сушеная лаванда, лучше сохраняют запах, чем магазинные средства.
Когда постель свежая, ощущение уюта просто окутывает. Стирать ее ежедневно не вариант, но есть проверенный годами способ, о котором стоит знать всем.
Запах – это первое, на что обращают внимание наши сенсоры ощущений. Если с ним все в порядке, то ощущение, будто погружаешься в уют и покой. Как держать этот эффект месяцами – рассказывает Dom Wprost.
К теме Для чего выносить подушки на снег: это работает лучше химчистки
Как сохранить свежесть постельного белья?
Самая большая проблема – неправильное хранение. Нельзя складывать белье слишком плотно. Когда наволочки и пододеяльники прижаты друг к другу, воздух между слоями не циркулирует, а остатки влаги провоцируют появление затхлого запаха.
Свежая постель – основа уюта / Фото Pixabay
Лучше воспользуйтесь принципом "свободной упаковки": соберите комплект в наволочку, но без перетягивания, а между стопками оставьте небольшой промежуток, чтобы ткань могла "дышать" даже в закрытом шкафу.
Циркуляция воздуха – главный залог сохранения свежести постели. Запах кондиционера будет оставаться очень долго.
А как насчет ароматизаторов?
Французские хозяйки знают – натуральные средства работают лучше магазинных ароматизаторов. Например, можно наполнить тканевые мешочки лимонной цедрой или сушеной лавандой, рассказывает Onet.
Еще одно действенное средство – натуральное мыло. Не вынимайте брусок из пачки, просто сделайте несколько надрезов.
Какие советы стоит попробовать?
- Если вязаные носки начали колоть – это легко можно устранить.
- А кипяток в раковину лучше не вливать, сантехника не скажет "спасибо".
Частые вопросы
Какая самая большая проблема при хранении постельного белья?
Самая большая проблема - неправильное хранение. Если белье складывать слишком плотно, воздух между слоями не циркулирует, а остатки влаги могут вызвать затхлый запах.
Как лучше хранить постельное белье, чтобы сохранить его свежесть?
Лучше воспользоваться принципом 'свободной упаковки': хранить комплект в наволочке без перетягивания, а между стопками оставлять небольшой промежуток для циркуляции воздуха.
Какие натуральные ароматизаторы рекомендуются для сохранения свежести постели?
Французские хозяйки рекомендуют использовать натуральные средства, такие как лимонная цедра или сушеная лаванда в тканевых мешочках, а также натуральное мыло с несколькими надрезами.