Зачем хозяйки заливают уксус в раковину: избавитесь от постоянной проблемы
- Сода и уксус создают реакцию, которая прочищает трубы и нейтрализует запахи, помогая вымыть остатки жира.
- Для очистки смешайте две части соды с одной частью соли, высыпьте в слив, добавьте 200 мл уксуса, оставьте на 15 минут, затем промойте горячей водой.
Нередко из раковины может распространяться неприятный запах. Он может возникать из-за накопления жира, остатков пищи и органических отходов в трубах. Если такая ситуация вам знакома, то не нужно сразу браться за дорогие средства, поскольку есть выгодная альтернатива.
Довольно часто хозяйки используют пищевую соду и уксус, которые вместе создают необходимую шипучую реакцию, которая прочищает трубы внутри, пишет Express.
Как сода и уксус могут прочистить трубы?
Сода действует как мягкий абразив на засорение, а уксус является естественным растворителем. Вместе они выводят все остатки из труб и нейтрализуют запахи, помогая вымыть остатки жира.
Метод идеально подойдет для тех, кто хочет обойтись от химических средств.
Для создания средства нужно смешать две части соды с одной частью соли и высыпать смесь в слив. Далее примерно примерно 200 миллиграммов уксуса залить поверх соды.
Начнется шипение, которое и приведет к растворению отложения и устранению запахов. Смесь нужно оставить подействовать на 15 минут, а тогда промыть горячей водой.
Засорения можно избежать очень легко / Фото Pexels
Во избежание повторных засоров, жир лучше не сливать в раковину. Это касается и кофейной гущи и густых соусов. На сливных отверстиях можно использовать сеточки, которые способны задержать остатки пищи и волосы.
Кроме того, засорения вывести за 5 минут можно в достаточно легкий способ, пишет City Magazine. Нужно только иметь средство для мытья посуды.
Для этого метода необходимо вскипятить 1 литр воды и добавить к нему половину стакана средства для мытья посуды. Все надо перемешать и оставить до 5 минут для активации.
Смесь нужно осторожно вылить в слив на засоренный участок, а потом подождать 5 минут, чтобы жир расщепился, а вода смогла снова пройти.
Частые вопросы
Как сода и уксус помогают прочистить трубы?
Какой простой способ избежать повторных засоров труб?
Какой альтернативный метод можно использовать для прочистки засоров без соды и уксуса?
