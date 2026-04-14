Зачем хозяйки заливают уксус в раковину: избавитесь от постоянной проблемы

Нередко из раковины может распространяться неприятный запах. Он может возникать из-за накопления жира, остатков пищи и органических отходов в трубах. Если такая ситуация вам знакома, то не нужно сразу браться за дорогие средства, поскольку есть выгодная альтернатива.

Довольно часто хозяйки используют пищевую соду и уксус, которые вместе создают необходимую шипучую реакцию, которая прочищает трубы внутри, пишет Express.

Как сода и уксус могут прочистить трубы?

Сода действует как мягкий абразив на засорение, а уксус является естественным растворителем. Вместе они выводят все остатки из труб и нейтрализуют запахи, помогая вымыть остатки жира.

Метод идеально подойдет для тех, кто хочет обойтись от химических средств.

Для создания средства нужно смешать две части соды с одной частью соли и высыпать смесь в слив. Далее примерно примерно 200 миллиграммов уксуса залить поверх соды.

Начнется шипение, которое и приведет к растворению отложения и устранению запахов. Смесь нужно оставить подействовать на 15 минут, а тогда промыть горячей водой.



Во избежание повторных засоров, жир лучше не сливать в раковину. Это касается и кофейной гущи и густых соусов. На сливных отверстиях можно использовать сеточки, которые способны задержать остатки пищи и волосы.

Кроме того, засорения вывести за 5 минут можно в достаточно легкий способ, пишет City Magazine. Нужно только иметь средство для мытья посуды.

Для этого метода необходимо вскипятить 1 литр воды и добавить к нему половину стакана средства для мытья посуды. Все надо перемешать и оставить до 5 минут для активации.

Смесь нужно осторожно вылить в слив на засоренный участок, а потом подождать 5 минут, чтобы жир расщепился, а вода смогла снова пройти.

