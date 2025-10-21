Суммы просто космические: сколько зарабатывает самая богатая уборщица в мире
- Аури Кананен – самая богатая уборщица в мире.
- Женщина зарабатывает миллионы долларов в год, создавая контент на уборке очень грязных помещений.
Оказывается, даже элементарной уборкой можно обеспечить себе прекрасную жизнь. Правда, для этого нужно проявить немного креативности.
Интернет позволяет не только делиться интересным контентом, но и зарабатывать миллионы долларов благодаря уборке. Как это удалось Ауре Кананен – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok rightnow_ukraine.
Кто такая Аури Канен?
Аури Канен – уборщица из Финляндии, которая стала известной благодаря своим роликам об уборке. Она показывала, как убирает очень грязные помещения, и набрала большую аудиторию – только монетизация с Youtube приносит ей до 500 тысяч в год.
Видео уборки Аури с ютуб-канала уборщицы:
Однако это далеко не единственный ее доход – популярные бренды подписали с ней контракты, благодаря чему ее доход составляет миллионы долларов в год.
Почему видео Аури завирусились?
Оказывается, людям нравятся видео Аури, ведь видео об уборке имеют успокаивающий эффект. Как показывают исследования, во время просмотра таких роликов у людей появляется впечатление, что на одну проблему стало меньше.
Пример Аури доказывает – нет ничего невозможного, если любить свое дело и проявить немного креативности.
