Этот режим стирки "ест" электричество как монстр: секрет, о котором стоит знать

Стиральная машинка очень простой девайс, которым мы пользуемся чуть ли не каждый день. Однако мы не всегда понимаем, как работают разные режимы стирки.

Даже такая элементарная вещь как стирка позволит существенно сэкономить и уменьшить счет за электроснабжение. Как этого добиться – рассказывает портал Onet.

Какой режим стирки "съедает" много электричества?

Хотя может показаться, что основной ресурс стиральной машины идет на кручение барабана, главный расход электричества идет на нагрев волы. Именно температурный режим определяет, насколько быстро будут расти цифры в ваших платежках.

Правильный режим стирки позволит сэкономить / Фото Freepik

Наиболее расточительным считается режим "Хлопок" при 80 – 90 градусах. Чтобы довести холодную воду до состояния кипятка, машине нужно работать на пиковой мощности почти 40 минут.

Если сравнить со стиркой при 30 градусах, то расход на электричество увеличивается аж в 5 раз! Современные стиральные порошки прекрасно работают при 40 – 60 градусах, и большинство вещей можно стирать именно в таком режиме.

Какие вещи надо стирать только при горячей температуре?

Полотенца всегда нуждаются в высоких температурах. Они постоянно находятся во влаге, поэтому становятся идеальным местом для размножения бактерий, рассказывает Morele.

Также при высокой температуре нужно стирать одежду из хлопка и постельное белье. А еще – детские вещи, ведь их очень важно не только отчистить от грязи, но и дезинфицировать.

Какие советы стоит попробовать?