Запах Рождества дома: как наполнить помещение ароматом уютной кофейни

Запах рождественской кофейни легко узнать и невозможно забыть. Он теплый, немного сладкий, с горчинкой специй и ноткой выпечки.

Рождественский запах – это сумма мелочей, которые вместе дают то самое настроение, ради которого люди заходят в кафе и не спешат по делам, информирует 24 Канал со ссылкой на Real simple. Это ощущение уюта можно воспроизвести и дома!

Что сделать, чтобы в доме пахло Рождеством?

Выпечка – один из главных и особых запахов Рождества. Даже если вы не планируете печь, достаточно поставить на плиту небольшую кастрюлю с водой, корицей, гвоздикой и цедрой апельсина – и запах рождественского стола уже витает в воздухе.

Замечательный праздник / Фото unsplash

Молотый кофе, прогретый несколько секунд на сухой сковороде, дает глубокий, теплый аромат, который также поможет почувствовать феерию праздника. Именно так пахнет утро в кафе, даже когда там еще пусто.

Мало создать изысканные рождественские запахи, важно сохранить их в доме надолго. Лучше всего это сделать с помощью текстиля. Шторы, пледы, салфетки легко впитывают запахи. Если они чистые и без посторонних ароматов, пространство "дышит" кофе, специями и деревом, а не порошком или кондиционером.

Какой самый рождественский аромат?

Самый рождественский аромат – это сочетание корицы, кофе и цитруса, информирует Snif. По отдельности они знакомы, вместе – создают ощущение праздника без календаря.

Именно эту комбинацию чаще всего используют кафе. Впрочем, если вы имеете собственные предпочтения, то эксперименты – отличная идея.

Праздничные лайфхаки