Вот почему в вашем доме так много пыли: идеальный способ, чтобы наконец от нее избавиться

Протирание пыли в доме кажется бесконечной задачей – стоит ее закончить, как новый слой немедленно оседает на всех поверхностях.

Если вам кажется, что в вашем доме стало больше пыли, чем обычно, вероятно, вы допускаете несколько простых ошибок в уборке, которые очень легко исправить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Почему в доме появляется много пыли?

Пыль – это не только частицы грязи, но и скопления плесени, бактерий, помета пылевых клещей, перхоти домашних животных, отмерших частей кожи и тому подобное. Поэтому на частоту появления пыли и ее количество точно влияют куча различных факторов.

В частности, открытые окна способствуют попаданию загрязненного воздуха, а вместе с обувью вы можете заносить в дом почву, песок, химикаты и микробы. И несмотря на то, что протирание пыли – это обязанность, о которой можно довольно легко забыть, накопление пыли в доме не только делает его грязным, но и влияет на общее качество воздуха и самочувствие. И в каждом доме есть несколько скрытых источников пыли.

Плохой поток воздуха . Накопление пыли часто становится результатом плохой циркуляции воздуха – и в сочетании с нерегулярной уборкой это может привести к тому, что пыль и пылевые клещи оседают на всех поверхностях вашего дома.

. Накопление пыли часто становится результатом плохой циркуляции воздуха – и в сочетании с нерегулярной уборкой это может привести к тому, что пыль и пылевые клещи оседают на всех поверхностях вашего дома. Загрязненная обивка . Если у вас нет чехлов для подушек и матрасов, стоит подумать о том, чтобы их приобрести. Ведь в ткани может храниться значительно больше пыли, чем вы представляете.

. Если у вас нет чехлов для подушек и матрасов, стоит подумать о том, чтобы их приобрести. Ведь в ткани может храниться значительно больше пыли, чем вы представляете. Грязные ковры и ковровое покрытие . Ковер – это еще один серьезный источник пыли, ведь его волокна являются просто райским местом для мусора и различных аллергенов.

. Ковер – это еще один серьезный источник пыли, ведь его волокна являются просто райским местом для мусора и различных аллергенов. Домашние животные. Если вы не купаете своих любимцев регулярно, это может привести к появлению немалого количества пыли.

К слову, часто к появлению и накоплению пыли приводит уборка – а точнее, использование неправильных моющих средств. Лучше всего протирать пыль чистой микрофибровой салфеткой – но если вы используете для этого средства с мылом, они могут оставить после себя липкий след, который станет "магнитом" для пыли, пишет The Spruce.

