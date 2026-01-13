Надо ли проветривать дом в морозы: 99% людей делают эту ошибку

Когда говорится об открытии окон зимой, большинство людей предпочитают этого не делать, чтобы не терять герметичность комнаты, а значит, и тепло.

Оказывается, распространенная привычка держать все окна закрытыми дома в течение зимы может привести к большему вреду, чем пользы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Это приводит к таким проблемам, как чрезмерная влага, затхлый воздух и накопление большого количества аллергенов в доме.

Зачем открывать окна зимой?

Преимуществ открытия окон зимой – множество. И далее подробнее поговорим о каждом из них.

Снижение уровня углекислого газа

Уровень углекислого газа, CO2, в помещении естественно повышается, когда дом закрыт на длительное время – особенно на ночь, или в квартирах, где живет несколько человек. А повышенный уровень углекислого газа связан с усталостью, головными болями, ухудшением качества сна. Кроме того, он может придать воздуху в вашем доме затхлого, несвежего запаха.

Даже проветривание в течение 5 минут имеет реальное значение, когда говорится о контроле уровня CO2 в вашем доме.

Лучшее качество воздуха в помещении

Кроме углекислого газа, в воздухе накапливаются также и различные аллергены, летучие органические соединения из моющих средств и других синтетических химических веществ, а также различные запахи от домашних животных и приготовления пищи.



Зимой важно проветривать дом / Фото Pexels

И несмотря на то, что очистители воздуха могут помочь, они все же не удаляют все – и вот именно тогда следует открывать окна. Свежий воздух удаляет остаточные запахи, пыль и потенциальные раздражители.

Снижение влажности

Зимой после приготовления пищи, принятия душа и даже дыхания воздух в помещении может стать достаточно влажным. И когда этой влаге некуда деваться, она конденсируется на окнах и стенах, создавая просто идеальные условия для роста плесени.

Как проветривать зимой?

Когда вы проветриваете окна зимой, важно делать это быстро. Цель заключается не в охлаждении дома, а в замене затхлого воздуха из помещения на свежий с улицы. И обычно 5 – 10 минут дважды в день вполне достаточно. Лучше всего делать это утром и рано вечером. Если ветрено, то время проветривания стоит сократить.

К тому же лучше открывать окна настежь, а не немного – оказывается, как бы странно это не звучало, это помогает сохранить дома больше тепла, пишет Express.

