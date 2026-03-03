Зачем стоять на соли, когда принимаешь душ: метод уже завирусился в сети
- Практика стояния на соли во время душа помогает избавиться от негатива и снять эмоциональное напряжение.
- Мытье дверей солью используется для очищения пространства от негативной энергетики, особенно на убывающую Луну.
Соль активно используют не только в кулинарии, но и в различных практиках очищения. Во многих культурах считают, что практики с солью помогают избавиться от накопленного негатива, снять усталость и восстановить внутренний баланс.
В последнее время все начали активно обращать внимание на процедуру стояния на соли во время принятия душа. Больше об этом рассказала пользовательница Анастасия Бойко в своем инстаграме.
Читайте также Какие носки самые полезные: выбирайте только качественные материалы
Зачем стоять на соли?
По словам девушки, соль позволяет избавиться от негатива. Сторонников таких практик уже достаточно много, и они действительно убеждены в том, что соль способна "впитывать" лишнюю энергию, тревогу и эмоциональное напряжение.
Процедура хождения на соли особенно полезна после тяжелого дня, когда человек чувствует усталость или какую-то обиду, которую не может проработать. Практика помогает вернуть ощущение покоя и активировать активные точки на стопах. Всего несколько минут способны уже поспособствовать расслаблению и улучшить общее самочувствие.
Итак, метод достаточно прост. Когда заходите в душ, надо насыпать соль. Босыми ногами достаточно походить по ней, представляя, как она впитывает из тела негатив, который выходит через стопы в соль. Через несколько минут все смойте водой.
На видеоролике девушка взяла гималайскую соль, однако большинство используют обычную пищевую соль. Важно лишь, чтобы она была грубого помола.
Как принимать душ с солью: смотрите видео
Еще один популярный вариант – солевая ванна. В теплую воду надо добавить килограмм соли и соды, а потом отдохнуть в такой воде примерно 15 минут. Этот способ также способствует расслаблению и эмоциональной перегрузке после напряженного дня.
В тиктоке уже немало пользователей опубликовали видеоролики с процедурой и подтвердили, что такая практика действительно действенна.
Зачем солью мыть двери?
Мытье дверей солью считается способом очищения пространства от негативной энергетики, что практикуется с давних времен, пишет Ukr.media. Процедуру рекомендуют проводить на убывающую Луну, уделяя особое внимание углам, плинтусам и пространству под кроватью и шкафами.
Что еще стоит прочитать?
Старый тюбик от помады можно использовать для хранения мелочей, таких как мини-швейный набор или карманная аптечка.
В 2026 году трендовыми будут джинсы темного цвета индиго, джинсы-подковы, клеш, сигареты и ярких оттенков.
Частые вопросы
Почему люди начали использовать соль во время принятия душа?
Соль во время принятия душа позволяет избавиться от негатива - она способна впитывать лишнюю энергию, тревогу и эмоциональное напряжение, что помогает вернуть ощущение покоя и улучшить общее самочувствие.
Как правильно проводить процедуру стояния на соли в душе?
Необходимо насыпать грубого помола соль в душе и босыми ногами походить по ней, представляя, как соль впитывает негатив из тела. Через несколько минут все смойте водой.
Какие другие способы использования соли для снятия стресса существуют?
Кроме стояния на соли, популярным вариантом является солевая ванна - добавляют килограмм соли и соды в теплую воду и отдыхают в ней примерно 15 минут для расслабления и снятия эмоционального напряжения.