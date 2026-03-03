Зачем стоять на соли, когда принимаешь душ: метод уже завирусился в сети

Соль активно используют не только в кулинарии, но и в различных практиках очищения. Во многих культурах считают, что практики с солью помогают избавиться от накопленного негатива, снять усталость и восстановить внутренний баланс.

В последнее время все начали активно обращать внимание на процедуру стояния на соли во время принятия душа. Больше об этом рассказала пользовательница Анастасия Бойко в своем инстаграме.

Зачем стоять на соли?

По словам девушки, соль позволяет избавиться от негатива. Сторонников таких практик уже достаточно много, и они действительно убеждены в том, что соль способна "впитывать" лишнюю энергию, тревогу и эмоциональное напряжение.

Процедура хождения на соли особенно полезна после тяжелого дня, когда человек чувствует усталость или какую-то обиду, которую не может проработать. Практика помогает вернуть ощущение покоя и активировать активные точки на стопах. Всего несколько минут способны уже поспособствовать расслаблению и улучшить общее самочувствие.

Итак, метод достаточно прост. Когда заходите в душ, надо насыпать соль. Босыми ногами достаточно походить по ней, представляя, как она впитывает из тела негатив, который выходит через стопы в соль. Через несколько минут все смойте водой.

На видеоролике девушка взяла гималайскую соль, однако большинство используют обычную пищевую соль. Важно лишь, чтобы она была грубого помола.

Как принимать душ с солью: смотрите видео

Еще один популярный вариант – солевая ванна. В теплую воду надо добавить килограмм соли и соды, а потом отдохнуть в такой воде примерно 15 минут. Этот способ также способствует расслаблению и эмоциональной перегрузке после напряженного дня.

В тиктоке уже немало пользователей опубликовали видеоролики с процедурой и подтвердили, что такая практика действительно действенна.

Зачем солью мыть двери?

Мытье дверей солью считается способом очищения пространства от негативной энергетики, что практикуется с давних времен, пишет Ukr.media. Процедуру рекомендуют проводить на убывающую Луну, уделяя особое внимание углам, плинтусам и пространству под кроватью и шкафами.

