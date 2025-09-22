Укр Рус
22 сентября, 20:32
23

Один день месяца скрывает большую опасность: лунный календарь на октябрь

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Астрологи следят за фазами Луны, которые могут влиять на жизнь людей.
  • Лунный календарь на октябрь помогает определить удачные и опасные дни.

Астрологи верят, что движение некоторых космических тел может серьезно влиять на жизнь людей на земле. И особенно пристально следят за фазами Луны.

Фазы Луны часто используют для того, чтобы определить, какие дни месяца будут удачными, а какие могут принести опасность. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем, что поможет уберечься от нескольких неприятных ошибок.

1 июля Растущая луна 8 день
2 июля Растущая луна 9 день
3 июля Растущая луна 10 день
4 июля Растущая луна 11 день
5 июля Растущая луна 12 день
6 июля Растущая луна 13 день
7 июля Полнолуние 14 день
8 июля Растущая луна 15 день
9 июля Растущая луна 16 день
10 июля Растущая луна 17 день
11 июля Растущая луна 18 день
12 июля Убывающая луна 19 день
13 июля Убывающая луна 20 день
14 июля Убывающая луна 21 день
15 июля Последняя четверть 22 день
16 июля Убывающая луна 23 день
17 июля Убывающая луна 24 день
18 июля Убывающая луна 25 день
19 июля Убывающая луна 26 день
20 июля Убывающая луна 27 день
21 июля Новолуние 28 день
22 июля Новолуние 0 день
23 июля Растущая луна 1 день
24 июля Растущая луна 2 день
25 июля Растущая луна 3 день
26 июля Растущая луна 4 день
27 июля Растущая луна 5 день
28 июля Растущая луна 6 день
29 июля Растущая луна 7 день
30 июля Первая четверть 8 день
31 июля Растущая луна 9 день

Как фахи Луны в октябре влияют на людей?

С 1 по 6 октября Луна будет расти, а Меркурий будет находиться в Скорпионе – это период, когда силы человека также растут. Советуют начинать новые дела именно в этот период лунного цикла – и тогда следует непременно ждать успехов.

На 7 октября приходится и полнолуние, и суперлуние. Это период силы и середина цикла; в это время, согласно поверьям, все тайное становится явным, а энергия и эмоции на пике, и поэтому стоит быть осторожными, чтобы не поссориться с близкими и не быть втянутыми в различные конфликты.

8 – 20 октября – это Луна, что спадает; в это время Плутон выходит из ретрограда, а Венера оказывается в Весах. В это время энергия также понемногу спадает – и его стоит использовать для того, чтобы отдать долги и избавиться от всего лишнего. Также считается, что лучше всего на убывающую луну делать стрижки.

На 21 октября приходится новолуние, начало нового цикла. Очень важно встретить этот день в гармонии с собой и миром, ведь он задает настроение на весь грядущий месяц.

С 22 по 31 октября Луна снова будет расти.

Наиболее благоприятные дни этого месяца приходятся на такие даты – 2, 8 и 22 октября. Зато осторожность стоит проявить 6 октября – этот день может таить опасность и оказаться неблагоприятным.

Частые вопросы

Как фазы Луны могут влиять на наши дела в течение месяца?

Фазы Луны часто используют для определения удачных дней месяца. В частности, на растущую Луну рекомендуется начинать новые дела, поскольку это период, когда силы человека возрастают. Например, с 1 по 6 октября Луна растет, что является удачным временем для новых начинаний.

Какие дни в октябре являются наиболее благоприятными и неблагоприятными?

Наиболее благоприятными днями в октябре считаются 2, 8 и 22 октября. Однако, 6 октября может таить опасность и оказаться неблагоприятным днем, поэтому стоит проявить осторожность.

Почему 7 октября считается особенным днем?

7 октября приходится на полнолуние и суперлуние. Это период силы и середина цикла, когда энергия и эмоции на пике. Согласно поверьям, в это время все тайное становится явным, поэтому следует быть осторожными, чтобы избежать конфликтов.