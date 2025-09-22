Один день месяца скрывает большую опасность: лунный календарь на октябрь
- Астрологи следят за фазами Луны, которые могут влиять на жизнь людей.
- Лунный календарь на октябрь помогает определить удачные и опасные дни.
Астрологи верят, что движение некоторых космических тел может серьезно влиять на жизнь людей на земле. И особенно пристально следят за фазами Луны.
Фазы Луны часто используют для того, чтобы определить, какие дни месяца будут удачными, а какие могут принести опасность. Поэтому 24 Канал делится подробным лунным календарем, что поможет уберечься от нескольких неприятных ошибок.
|1 июля
|Растущая луна
|8 день
|2 июля
|Растущая луна
|9 день
|3 июля
|Растущая луна
|10 день
|4 июля
|Растущая луна
|11 день
|5 июля
|Растущая луна
|12 день
|6 июля
|Растущая луна
|13 день
|7 июля
|Полнолуние
|14 день
|8 июля
|Растущая луна
|15 день
|9 июля
|Растущая луна
|16 день
|10 июля
|Растущая луна
|17 день
|11 июля
|Растущая луна
|18 день
|12 июля
|Убывающая луна
|19 день
|13 июля
|Убывающая луна
|20 день
|14 июля
|Убывающая луна
|21 день
|15 июля
|Последняя четверть
|22 день
|16 июля
|Убывающая луна
|23 день
|17 июля
|Убывающая луна
|24 день
|18 июля
|Убывающая луна
|25 день
|19 июля
|Убывающая луна
|26 день
|20 июля
|Убывающая луна
|27 день
|21 июля
|Новолуние
|28 день
|22 июля
|Новолуние
|0 день
|23 июля
|Растущая луна
|1 день
|24 июля
|Растущая луна
|2 день
|25 июля
|Растущая луна
|3 день
|26 июля
|Растущая луна
|4 день
|27 июля
|Растущая луна
|5 день
|28 июля
|Растущая луна
|6 день
|29 июля
|Растущая луна
|7 день
|30 июля
|Первая четверть
|8 день
|31 июля
|Растущая луна
|9 день
Как фахи Луны в октябре влияют на людей?
С 1 по 6 октября Луна будет расти, а Меркурий будет находиться в Скорпионе – это период, когда силы человека также растут. Советуют начинать новые дела именно в этот период лунного цикла – и тогда следует непременно ждать успехов.
На 7 октября приходится и полнолуние, и суперлуние. Это период силы и середина цикла; в это время, согласно поверьям, все тайное становится явным, а энергия и эмоции на пике, и поэтому стоит быть осторожными, чтобы не поссориться с близкими и не быть втянутыми в различные конфликты.
8 – 20 октября – это Луна, что спадает; в это время Плутон выходит из ретрограда, а Венера оказывается в Весах. В это время энергия также понемногу спадает – и его стоит использовать для того, чтобы отдать долги и избавиться от всего лишнего. Также считается, что лучше всего на убывающую луну делать стрижки.
На 21 октября приходится новолуние, начало нового цикла. Очень важно встретить этот день в гармонии с собой и миром, ведь он задает настроение на весь грядущий месяц.
С 22 по 31 октября Луна снова будет расти.
Наиболее благоприятные дни этого месяца приходятся на такие даты – 2, 8 и 22 октября. Зато осторожность стоит проявить 6 октября – этот день может таить опасность и оказаться неблагоприятным.
Частые вопросы
Как фазы Луны могут влиять на наши дела в течение месяца?
Фазы Луны часто используют для определения удачных дней месяца. В частности, на растущую Луну рекомендуется начинать новые дела, поскольку это период, когда силы человека возрастают. Например, с 1 по 6 октября Луна растет, что является удачным временем для новых начинаний.
Какие дни в октябре являются наиболее благоприятными и неблагоприятными?
Наиболее благоприятными днями в октябре считаются 2, 8 и 22 октября. Однако, 6 октября может таить опасность и оказаться неблагоприятным днем, поэтому стоит проявить осторожность.
Почему 7 октября считается особенным днем?
7 октября приходится на полнолуние и суперлуние. Это период силы и середина цикла, когда энергия и эмоции на пике. Согласно поверьям, в это время все тайное становится явным, поэтому следует быть осторожными, чтобы избежать конфликтов.