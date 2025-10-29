Последний месяц активного сезона: посевной лунный календарь на ноябрь

Ноябрь – месяц подготовки земли к холодам, а также посева культур, которые прекрасно переносят зиму. Именно сейчас стоит помочь почве восстановиться и заложить основу будущего урожая.

Начинается последний месяц активного сезона на огороде. Земля медленно засыпает, но еще принимает семена и удобрения. 24 Канал со ссылкой на The Royal Horticultural Society подготовил посевной лунный календарь на ноябрь.

Какие есть фазы Луны в ноябре

Растущая Луна – примерно 1 ноября до 5 ноября;

Полнолуние – 5 ноября 2025 года;

Убывающая Луна – примерно 6 ноября до 19 ноября;

Новолуние – 19 ноября 2025 года.

Согласно данным Астрономического календаря Главной астрономической обсерватории НАН Украины в этом месяце благоприятными для посева являются такие даты – 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 ноября. Именно в эти дни Луна поддерживает все живое, что стремится прорасти и укрепиться.

Первые дни месяца – время растущей Луны. Хорошо сажать озимый чеснок, лук, а также кусты, которые нуждаются в спокойном укоренении. Почва еще мягкая, дышит, и семена легко принимает влагу.

Полнолуние 5 ноября – день наблюдения, а не действия. Стоит отдохнуть от работы с землей, просто упорядочить грядки или замульчировать участок.

С 6 по 18 ноября продолжается убывающая Луна. Лучше всего заняться удобрениями, перекопкой, подкормкой деревьев. Это период, когда земля набирает силы и усваивает все, что вы ей даете.

19 ноября – Новолуние. День покоя. Земля молчит, и ей нужен отдых. С 21 по 27 ноября Луна снова растет. Это отличное время для пересадки вазонов, комнатных цветов, а также для планирования весенних работ.

Подробное описание работ на огороде в ноябре

1 – 5 ноября. Стоит тщательно убрать участок: остатки урожая, опавших листьев, старых сорняков. Также можно перепахать почву перед зимой или сделать легкое рыхление земли. После этого можно распределить компост или перегной, чтобы насытить почву питательными веществами. Свободные грядки стоит накрыть мульчей или соломой.

6 – 12 ноября. Посадка озимого чеснока, лука, зелени (шпинат, петрушка, укроп). Если погода еще позволяет - можно высадить выносливые декоративные культуры. В этот период корни хорошо укореняются перед морозами.

13 – 18 ноября. В это время можно провести обрезку сухих и поврежденных ветвей и сделать обработку плодовых деревьев от вредителей.

19 – 24 ноября. В это время лучше всего завершить активные работы. В этот период важно не оставлять голой земли - даже тонкий слой мульчи поможет сохранить ее структуру.

25 – 30 ноября. Подготовка к зиме: проверка укрытий, инвентаря, хранилищ. Очистка и смазка садовых инструментов.

О чем еще стоит не забыть в ноябре

После основных работ стоит проверить укрытия на грядках и возле деревьев. Если остались листья или ботва – лучше их убрать, чтобы не накапливалась влага и не размножались вредители.

В конце месяца удобно пересмотреть запасы семян, проверить сроки годности и записать, что нужно обновить. Можно сделать короткие заметки о вашем урожае – это поможет весной скорректировать посев и определить, что и где стоит сажать. Ноябрь – не время больших дел, но именно сейчас закладывается основа спокойной зимы и успешного следующего сезона.