Когда сеять капусту на рассаду: не все знают
- Время посева семян капусты зависит от сорта и климатических условий: ранние сорта высевают с конца марта, среднеспелые - сейчас, а поздние - с конца марта до середины апреля.
- Цветную капусту высевают с начала марта до середины апреля, брокколи - каждые 2-3 недели, чтобы иметь урожай в течение всего сезона.
Об этом знают не все, но именно от правильно выбранного времени посева семян зависит, будет ли крепкой рассада и хорошо ли она приживется после высадки в грунт.
Огородники в основном сеют капусту наугад, однако стоит обращать внимание на сорт и климатические условия региона, говорится в ютуб-ролике на канале "Дом и приусадебный участок".
Когда сеять разные виды капусты?
Садовница рассказала, что для правильного расчета даты надо ориентироваться на день высадки капусты в открытый грунт, а тогда от этого числа отнять период, который необходим растению на прорастание семян. Соответственно дата посева зависит от пересадки растения на грядку. Первые всходы от посева появляются через 5 – 6 дней.
Ранняя капуста
Рассада ранних сортов развивается примерно 45 – 55 дней. Эту капусту высаживают на грядку уже в начале или в середине апреля, поэтому семена для этого сорта высеваются с конца марта.
Среднеспелая капуста
Рассада среднеспелого сорта формируется уже немного быстрее, примерно за 40 – 50 дней. Капусту высаживают в мае, поэтому именно сейчас лучшее время для посева рассады. Среди популярных гибридов – "Агрессор", который отмечается устойчивостью и долгим хранением.
Поздняя капуста
Рассада поздних сортов растет еще быстрее из-за наступления тепла – примерно за 30 – 40 дней. Пересаживают растения в открытый грунт в конце мая, поэтому семена стоит высевать с конца марта до середины апреля.
Когда сеять цветную капусту и брокколи?
По словам садовницы, цветную капусту можно высевать уже с начала марта до середины апреля. Лучшими сортами считается "Немо" и "Илькар", вегетационный период которых составляет 70 дней.
Брокколи развивается за 25 – 35 дней, поэтому ее сеют каждые 2 – 3 недели, чтобы в течение всего сезона получать урожай.
Кроме того, автор видео рассказала, как выбрать уже готовую рассаду на рынке. Она определила 3 основные категории, по которым стоит ориентироваться.
Форма листьев. Если листья круглые, то и головка капусты будет круглой или приплюснутой. Растения с удлиненными овальными листьями формируют более вытянутые плоды.
Длина стебля. Ранние сорта имеют короткие ножки, а длиннее и толще стебель с большими листьями является признаком поздних сортов.
Корневая система. Перед покупкой следует проверить корни на прочность. Для того, чтобы растение хорошо прижилось, они должны быть развитыми.
Время посева семян поможет получить сильную рассаду, которая не перерастет и быстро приживется на грядке.
