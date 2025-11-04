Сколько стоит одно мытье в посудомоечной машине: проверьте свою интуицию
- Пользовательница TikTok подсчитала, что одно мытье посудомоечной машины стоит примерно 13 гривен.
- Основные расходы включают капсулы (7-8 гривен), ополаскиватель (2 гривны), соль (несколько копеек) и электроэнергию и воду (2-3 гривны).
В тиктоке набрал популярности видеоролик, в котором пользовательница решила выяснить, сколько же на самом деле стоит одно мытье посуды в посудомоечной машине. Результат оказался неожиданным, поскольку в комментариях подписчики предлагали другую сумму.
Если у вас еще нет посудомоечной машины и вы колеблетесь над тем, стоит ли ее покупать домой, то сначала посмотрите видеоролик с объяснением расходов, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @ks_kudinova.
В начале видеоролика женщина назвала несколько сумм, поэтому вы также можете проверить интуицию и угадать, сколько же стоит одна мойка:
13 гривен;
40 гривен;
25 гривен;
60 гривен.
Женщина разложила стоимость одного цикла мытья на четыре основные составляющие: капсулы, ополаскиватель, соль и расходы на электроэнергию и воду.
Сколько стоит одно мытье посудомоечной машины?
Капсулы
Самая дорогая составляющая процесса – это капсулы. Женщина использует качественные капсулы, которые стоят 400 – 500 гривен за упаковку на 60 штук. Соответственно одно мытье обходится в 7 – 8 гривен.
Ополаскиватель
Второй по значимости расход – ополаскиватель. Одной бутылки хватает на 120 циклов, то есть на несколько месяцев. Одна порция – это примерно 2 гривны.
Соль для посудомоечной машины
По словам блогера, она приобрела набор еще несколько лет назад и он до сих пор не закончился. В расчете на одно мытье получается несколько десятков копеек.
Электроэнергия и вода
У каждого потребление электроэнергии разное, потому что все зависит от выбранной посудомоечной машины и программы стирки. Впрочем, в общем одно мытье обойдется в 2 – 3 гривны. По этим подсчетам, одна стирка обойдется в 13 гривен.
Сколько стоит мытье в посудомоечной машине: смотрите видео
Посудомоечную машину нужно тщательно чистить каждые 2 месяца, а при ежедневном использовании – каждый месяц, пишет Real Simple. Для эффективной чистки посудомойка должна быть без посуды. Стенки протрите горячей мыльной водой и не забудьте очистить фильтр и слив.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Стиральная машина может сильно вибрировать из-за дисбаланса, неравномерного давления на корпус или оставленных транспортных болтов. Чтобы уменьшить вибрацию, убедитесь, что стиралка установлена на ровном полу, правильно затянуты все крепления, а также используйте оптимальный цикл стирки и специальные подкладки.
Использование обычного моющего средства в посудомойке категорически запрещено из-за образования густой пены, которая может вызвать протекание.
