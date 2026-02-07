Укр Рус
7 февраля, 06:40
2

Амариллис может перестать расти из-за полива: как правильно ухаживать за цветком

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Амариллис нуждается в правильном уходе, чтобы не перестать расти.
  • Этот цветок может добавить праздничного оттенка домашней атмосфере.

Амариллис – яркий цветок, который придаст домашней атмосфере праздничного оттенка. Но он нуждается в правильном уходе, иначе быстро перестанет расти.

Амариллис часто называют цветком для любителей, ведь он не требует от владельца особых усилий. Однако именно такая простота и может стать ловушкой, которая потеряет цветок, рассказывает Morele.

Интересно Для этих растений пепел станет смертельным: какие культуры погибают в щелочной почве

Какая распространенная ошибка в уходе за амариллисом?

Когда растение отказывается выпускать стрелку, прекращает рост или начинает увядать, мы обычно ищем причину в плохом свете или недостатке удобрений, хотя корень проблемы значительно банальнее. По словам специалистов, главным врагом амариллиса являются ошибки в поливе.

Полив – секрет красивого амариллиса / Фото Pixabay

Амариллис – луковичная культура, поэтому имеет естественный запас ресурсов и легко переживает непродолжительную засуху. Соответственно, как почва постоянно влажная, луковица теряет доступ к кислороду и начинает преть. Растение может казаться живым, но внутри из-за чрезмерной влаги уже могут размножаться грибки.

Как правильно поливать амариллис?

Единственное правило, на которое надо ориентироваться, не регулярное время, а состояние почвы. Беритесь за лейку только тогда, когда верхний слой земли (примерно 2 – 3 сантиметра) стал полностью сухим, Zielony ogrodek.

Также позаботьтесь о том, чтобы луковица амариллиса не была погружена в емлю полностью. В идеале она должна выступать примерно на треть.

