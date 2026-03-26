Подкормите смородину этим раствором, чтобы получить обильный урожай: дачники раскрыли секрет

В апреле смородина уже выходит из режима покоя и начинает активно расти. В это время кусты начинают усваивать питательные вещества, поэтому правильная подкормка влияет на будущий урожай. Если вовремя дать растению необходимые элементы, то летом можно получить щедрый урожай ягод.

В общем потребности смородины и малины во многом похожи, поэтому подходы к их подкормке практически одинаковые, пишет Униан. Удобрения могут быть разными – натуральными (приготовленные самостоятельно) или готовые препараты из агромагазина.

Когда нужно удобрять смородину?

Подкормки проводят несколько раз в течение года. Дважды весной, а также осенью – после сбора урожая. Это связано с тем, что куст быстро истощает почву и нуждается в регулярном пополнении питательных запасов.

Первую подкормку нужно провести в начале апреля, когда появятся молодые листья. В этот период растению больше всего нужен азот, поскольку именно он помогает нарастить зеленую массу. Дачники советуют минеральные удобрения, а также органику – перегной.

Второй этап подкормки наступает примерно через 2 недели, когда формируются цветочные почки. В это время стоит использовать более мягкие народные средства, которые хорошо повлияют на размер и вкус ягод.

Следует помнить, что любое удобрение вносят только во влажную почву, поэтому сначала кусты надо хорошо полить, а только после этого подпитывать, чтобы избежать повреждения корней.



Смородину весной стоит подкормить

Какое удобрение любит черная смородина?

Популярной подкормкой считается средство на основе картофельного крахмала. Во время разложения он превращается в глюкозу, которая накапливается в ягодах и делает их сладкими. Кроме того, такая подкормка укрепляет корневую систему и повышает устойчивость к болезням.

Для приготовления раствора крахмал сначала надо развести в воде и довести до густой консистенции, а тогда разбавить с большим количеством воды. Полученным средством поливают кусты – примерно по ведру на каждый.

Чем подкормить смородину и малину?

Древесная зола – важный и ценный элемент подкормки. В ней содержится калий, кальций и фосфор, который помогает растениям лучше противостоять вредителям и болезням. Чаще всего эту подкормку используют в середине апреля.

Вносить древесную золу можно двумя разными способами. В сухом виде золу засыпают в небольшие канавки вокруг куста и присыпают землей. Другой вариант – приготовления раствора: золу заливают кипятком, настаивают и разбавляют водой, а уже тогда – выливают под каждое растение.

Какими химическими средствами подкормить черную смородину?

Для тех, кто не хочет готовить домашние смеси, подойдут готовые минеральные удобрения. Хорошо влияет на рост зеленой массы карбамид (мочевина). Его используют в начале вегетации.

Мочевину можно вносить в сухом виде (в борозды вокруг куста), так и в виде раствора. Во втором случае ее растворяют в воде и поливают растения.

Еще один полезный вариант – нитроаммофоска. Ее применяют подобным способом в конце марта или в начале апреля.

Уже после завершения цветения используют монофосфат калия. Он способствует улучшению вкуса ягод и помогает защитить кусты от мучнистой росы. Раствор готовят в воде и вносят под каждое растение в небольшом количестве.

Кроме того, смородине нужен кальций в умеренном количестве. Он способствует развитию корневой системы и улучшает структуру почвы. Яичная скорлупа, богата кальцием, может стать натуральной подкормкой для смородины, пишет Express. Скорлупу нужно липе измельчить перед использованием до порошкообразного состояния, чтобы она эффективно разлагалась в почве.

Что еще стоит знать садоводам?