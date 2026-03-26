Вишня больше не будет кислой: посыпьте дерево весной копеечным удобрением
- Древесная зола является натуральным удобрением, которое уменьшает кислотность почвы и улучшает качество вишен.
- Лучше всего вносить золу в начале весны и после цветения, используя 30 – 50 граммов на одно дерево.
Урожай фруктовых деревьев зависит не только от сорта, но и от правильного ухода. Чтобы получить сочные вишни, важно позаботиться о натуральном удобрении. Есть одно замечательное средство, которое способно значительно улучшить состояние деревьев и качество плодов.
Вишня лучше всего растет на солнечных, теплых участках, которые защищены от сильного ветра, пишет Interia Kobieta.
Почва должна быть питательной и содержать значительное количество минералов – калия и кальция. Тяжелые, переувлажненные или кислые почвы для этого косточкового дерева не подходят.
Лучший вариант – это нейтральная среда. Именно поэтому важно подобрать такие удобрения, которые подпитают растение и положительно повлияют на структуру почвы и ее кислотность.
Как подкормить вишню древесной золой?
Древесная зола – это доступное и натуральное удобрение, которое можно легко получить в домашних условиях. Оно образуется после сжигания древесины и содержит много полезных элементов: калий, кальций, фосфор и магний.
Зола также помогает уменьшить кислотность почвы, что особенно важно для вишни. Регулярное внесение такого удобрения улучшает структуру земли, способствует развитию корней и повышает устойчивость дерева к заболеваниям.
Древесная зола достаточно полезна для вишни / Фото Pinterest
Каким образом ягоды становятся сладкими?
Ключевую роль в формировании качественных плодов играет калий, который в небольшой дозе содержится в древесной золе. Он отвечает за водный баланс растения, движение питательных веществ и накопление сахаров.
Благодаря такой подкормке плоды становятся сочными, плотными и сладкими. Также улучшается их цвет и способность дольше храниться после сбора. Если же калия дереву не будет хватать, то урожай снизится, а ягоды останутся кислыми.
Когда использовать древесную золу?
Лучше всего вносить древесную золу в начале весны и сразу после цветения. Удобрение нужно равномерно рассыпать вокруг ствола, слегка смешав с верхним слоем почвы. После внесения золы – деревья поливают.
Дачники отмечают, что очень важно не превысить норму, поскольку избыток может изменить кислотность почвы. Обычно для одного дерева достаточно 30 – 50 граммов золы.
Для подкормки подходит только пепел из чистой древесины. Если деревья были окрашены, то такая зола не пригодна для использования в саду.
Чтобы птицы не поклевали ягоды и не уничтожили весь урожай, от них надо защититься летом, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая". Для отпугивания птиц можно использовать компакт-диски, голографические ленты и воздушные змеи, имитирующие хищников. Пернатые их боятся, поэтому не подлетят близко к саду.
Что еще стоит знать садоводам?
Посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей.
Время посева семян капусты зависит от сорта и климатических условий зависит от сорта и климатических условий: ранние сорта высевают с конца марта, среднеспелые - сейчас, а поздние - с конца марта до середины апреля.