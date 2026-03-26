Вишня больше не будет кислой: посыпьте дерево весной копеечным удобрением

Урожай фруктовых деревьев зависит не только от сорта, но и от правильного ухода. Чтобы получить сочные вишни, важно позаботиться о натуральном удобрении. Есть одно замечательное средство, которое способно значительно улучшить состояние деревьев и качество плодов.

Вишня лучше всего растет на солнечных, теплых участках, которые защищены от сильного ветра, пишет Interia Kobieta.

Почва должна быть питательной и содержать значительное количество минералов – калия и кальция. Тяжелые, переувлажненные или кислые почвы для этого косточкового дерева не подходят.

Лучший вариант – это нейтральная среда. Именно поэтому важно подобрать такие удобрения, которые подпитают растение и положительно повлияют на структуру почвы и ее кислотность.

Как подкормить вишню древесной золой?

Древесная зола – это доступное и натуральное удобрение, которое можно легко получить в домашних условиях. Оно образуется после сжигания древесины и содержит много полезных элементов: калий, кальций, фосфор и магний.

Зола также помогает уменьшить кислотность почвы, что особенно важно для вишни. Регулярное внесение такого удобрения улучшает структуру земли, способствует развитию корней и повышает устойчивость дерева к заболеваниям.



Каким образом ягоды становятся сладкими?

Ключевую роль в формировании качественных плодов играет калий, который в небольшой дозе содержится в древесной золе. Он отвечает за водный баланс растения, движение питательных веществ и накопление сахаров.

Благодаря такой подкормке плоды становятся сочными, плотными и сладкими. Также улучшается их цвет и способность дольше храниться после сбора. Если же калия дереву не будет хватать, то урожай снизится, а ягоды останутся кислыми.

Когда использовать древесную золу?

Лучше всего вносить древесную золу в начале весны и сразу после цветения. Удобрение нужно равномерно рассыпать вокруг ствола, слегка смешав с верхним слоем почвы. После внесения золы – деревья поливают.

Дачники отмечают, что очень важно не превысить норму, поскольку избыток может изменить кислотность почвы. Обычно для одного дерева достаточно 30 – 50 граммов золы.

Для подкормки подходит только пепел из чистой древесины. Если деревья были окрашены, то такая зола не пригодна для использования в саду.

Чтобы птицы не поклевали ягоды и не уничтожили весь урожай, от них надо защититься летом, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая". Для отпугивания птиц можно использовать компакт-диски, голографические ленты и воздушные змеи, имитирующие хищников. Пернатые их боятся, поэтому не подлетят близко к саду.

