Эффективная подкормка смородины в марте: летом будет вдвое больше ягод
- Для подкормки смородины в марте рекомендуется использовать картофельный крахмал, который активирует микрофлору почвы и улучшает урожайность.
- Яичная скорлупа, богата кальцием, также может использоваться как натуральная подкормка, если ее измельчить до порошкообразного состояния.
В марте земля уже начинает постепенно прогреваться, поэтому в этот период смородина нуждается во внимании садоводов. Подкормка культур в начале весны – важная задача, которую нельзя пропустить.
Для удобрения кустов смородины не обязательно покупать дорогие удобрения, пишут "Новости Live". Есть простой и доступный способ улучшить урожайность и вкус ягод благодаря обычному ингредиенту, который можно приобрести в каждом магазине.
Чем подкормить смородину в марте?
Речь идет об обычном картофельном крахмале. Смородина хоть и неприхотливая культура, однако со временем все равно истощает почву, поэтому нуждается в регулярной подкормке. Если не внести его, то ягоды могут стать мельче, а вкус ягод – совсем не насыщенным.
В картофельном крахмале содержатся сложные углеводы, которыми питаются почвенные микроорганизмы. Активация микрофлоры положительно влияет на структуру почвы, способствуя лучшему формированию завязи и развитию ягод. Именно поэтому крахмал считают стимулятором роста.
Чтобы подкормка была эффективной, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- Для одного взрослого куста достаточно двух столовых ложек картофельного крахмала.
- Почву вокруг растения нужно осторожно разрыхлить, не углубляясь больше, чем на 5 – 7 сантиметров, поскольку корни смородины расположены близко к поверхности.
- Крахмал нужно равномерно рассыпать по кругу вокруг куста, отступив примерно 10 – 15 сантиметров от центра.
- После этого удобрение надо лишь присыпать землей и полить водой.
Такое подкормка лучше всего проводить в конце марта, когда почва станет теплее, а активный рост растения еще не начался.
Копеечная подкормка увеличит урожай смородины / Фото Pinterest
Кроме того, смородине нужен кальций в умеренном количестве. Он способствует развитию корневой системы и улучшает структуру почвы. Яичная скорлупа, богата кальцием, может стать натуральной подкормкой для смородины, пишет Express. Скорлупу нужно липе измельчить перед использованием до порошкообразного состояния, чтобы она эффективно разлагалась в почве.
