Эффективная подкормка смородины в марте: летом будет вдвое больше ягод

В марте земля уже начинает постепенно прогреваться, поэтому в этот период смородина нуждается во внимании садоводов. Подкормка культур в начале весны – важная задача, которую нельзя пропустить.

Для удобрения кустов смородины не обязательно покупать дорогие удобрения, пишут "Новости Live". Есть простой и доступный способ улучшить урожайность и вкус ягод благодаря обычному ингредиенту, который можно приобрести в каждом магазине.

Чем подкормить смородину в марте?

Речь идет об обычном картофельном крахмале. Смородина хоть и неприхотливая культура, однако со временем все равно истощает почву, поэтому нуждается в регулярной подкормке. Если не внести его, то ягоды могут стать мельче, а вкус ягод – совсем не насыщенным.

В картофельном крахмале содержатся сложные углеводы, которыми питаются почвенные микроорганизмы. Активация микрофлоры положительно влияет на структуру почвы, способствуя лучшему формированию завязи и развитию ягод. Именно поэтому крахмал считают стимулятором роста.

Чтобы подкормка была эффективной, стоит придерживаться нескольких простых правил:

Для одного взрослого куста достаточно двух столовых ложек картофельного крахмала. Почву вокруг растения нужно осторожно разрыхлить, не углубляясь больше, чем на 5 – 7 сантиметров, поскольку корни смородины расположены близко к поверхности. Крахмал нужно равномерно рассыпать по кругу вокруг куста, отступив примерно 10 – 15 сантиметров от центра. После этого удобрение надо лишь присыпать землей и полить водой.

Такое подкормка лучше всего проводить в конце марта, когда почва станет теплее, а активный рост растения еще не начался.



Копеечная подкормка увеличит урожай смородины

Кроме того, смородине нужен кальций в умеренном количестве. Он способствует развитию корневой системы и улучшает структуру почвы. Яичная скорлупа, богата кальцием, может стать натуральной подкормкой для смородины, пишет Express. Скорлупу нужно липе измельчить перед использованием до порошкообразного состояния, чтобы она эффективно разлагалась в почве.

