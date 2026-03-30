Почему твердое авокадо нельзя класть в холодильник: узнайте важное правило
- Незрелое авокадо нельзя хранить в холодильнике, поскольку холод замедляет или останавливает процесс созревания.
- Для созревания авокадо лучше хранить на кухонной столешнице, вдали от солнца и тепла, или ускорить процесс с помощью бумажного пакета с бананом или яблоком.
Авокадо является довольно капризным фруктом. Сегодня он может быть твердым, а завтра уже мягким. Именно поэтому многие бросают его в холодильник, чтобы продлить свежесть, однако такое действие лишь все портит.
Дело в том, что незрелое авокадо не любит холода, пишет City Magazine. В холодильнике процесс созревания или резко замедляется, или вообще прекращается. Ферменты, которые отвечают за созревание, не работают должным образом при низких температурах.
Почему нельзя держать авокадо в холодильнике?
Холод влияет не только на скорость созревания, но и на саму структуру плода. Авокадо может стать водянистым и даже потемнеть, из-за этого теряется его насыщенный вкус.
Лучшее место для созревания – обычная кухонная столешница. Главное – держать плод подальше от прямого солнца и сильного тепла.
Зрелое авокадо легко нарезается / Фото Pexels
Чтобы ускорить процесс созревания, положите авокадо в бумажный пакет и положите сбоку банан или яблоко. Эти фрукты выделяют этилен – природный газ, который поможет авокадо быстрее созреть.
Держать авокадо в холодильнике стоит только в том случае, когда оно уже созрело. Если не планируете его есть сразу, то холод поможет немного дольше сохранить нужную текстуру еще на несколько дней.
После разрезания авокадо быстро темнеет из-за контакта с воздухом. Чтобы этого избежать, сбрызните мякоть лимонным соком, оставив косточку в половинке. Далее плотно заверните в пленку и положите в герметичный контейнер.
Если же авокадо нужно на "уже", то поможет микроволновка, пишет Przepisy. Сделайте на поверхности глубокие проколы вилкой, поставьте в микроволновку и нагревайте, проверяя состояние авокадо каждые 20 секунд. Важно не передержать авокадо, чтобы оно не сварилось и не начало горчить.
