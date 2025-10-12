Октябрь – идеальный месяц для мытья окон: специалисты объяснили почему
- Специалисты рекомендуют мыть окна в октябре, поскольку осеннее солнце позволяет воде высыхать медленнее, облегчая процесс очистки.
- Для идеального результата используйте теплую воду с мылом, стеклоочиститель, и водку с кукурузным крахмалом, чтобы окна оставались чистыми и блестящими.
Середина осени – отличное время для подготовки дома к холодной поре. Мытье окон сделают комнаты светлее, позволив солнечному свету лучше попадать в дом.
Осенью количество осадков заметно увеличивается, а это значит, что на окнах остается много пыли и разводов от дождя, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Мытье окон – не всегда приятная процедура, однако есть несколько секретов, которые помогут отмыть стекло до идеальной чистоты.
Почему окна стоит мыть в октябре?
Из-за летнего солнца вода очень быстро высыхает, а вот осенью отчистить стекло гораздо легче, а результат будет заметным уже сразу. После жарких месяцев, пыль и мелкие насекомые остаются на рамах, поэтому осеннее мытье поможет убрать все эти следы, чтобы очистить окна. Чистые окна пропускают больше естественного света, поэтому не стоит на зиму оставлять их непомытыми.
Как правильно помыть окна?
Сначала наберите теплой воды, добавьте несколько капель мыла, чтобы убрать пыль с окон. Далее после высыхания воспользуйтесь стеклоочистителем – двигайтесь сверху вниз так, чтобы не оставалось разводов. После того как окна будут сухими – протрите края стекла сухим полотенцем.
Лучше всего мыть окна в сухой день без осадков, потому что дождливый день быстро испортит результат. Вода и ветер могут раздражать кожу, поэтому для удобства – наденьте перчатки.
Окна нужно помыть в октябре / Фото Pexels
Чтобы окна оставались блестящими как можно дольше, стоит воспользоваться простым и действенным средством, пишет Express. Хозяйки говорят, что используют дешевую водку, чтобы безупречно отчистить окна и зеркала. В водке содержится этиловый спирт, который содержит антибактериальные свойства.
Для мытья окон понадобится 60 миллиграммов водки, столовая ложка кукурузного крахмала, 500 миллиграммов воды и 60 миллиграммов уксуса (по желанию). Сначала нужно смешать все ингредиенты в пустой бутылке с распылителем, а потом нанести на стекло круговыми движениями.
Почему диван нельзя ставить возле окна?
Диван возле окна подвергается разрушению от солнца, перепадам температуры, конденсата, что может приводить к повреждению обивки, каркаса и образованию ржавчины.
Также размещение дивана возле окна блокирует радиатор отопления, что мешает циркуляции тепла, а также затрудняет доступ к шторам, растениям и мытью окон.
Рекомендуется оставлять буферную зону в 50 сантиметров между диваном и окном для лучшей циркуляции воздуха и уменьшения влияния конденсата.
