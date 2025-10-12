Середина осені – чудовий час для підготування дому до холодної пори. Миття вікон зроблять кімнати світлішими, дозволивши сонячному світлу краще потрапляти в оселю.

Восени кількість опадів помітно збільшується, а це означає, що на вікнах залишається багато пилу та розводів від дощу, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Миття вікон – не завжди приємна процедура, однак є кілька секретів, які допоможуть відмити скло до ідеальної чистоти.

Чому вікна варто мити у жовтні?

Через літнє сонце вода дуже швидко висихає, а от восени відчистити скло набагато легше, а результат буде помітним вже одразу. Після спекотних місяців, пил та дрібні комахи залишаються на рамах, тож осіннє миття допоможе прибрати всі ці сліди, щоб очистити вікна. Чисті вікна пропускають більше природного світла, тож не варто на зиму залишати їх непомитими.

Як правильно помити вікна?

Спочатку наберіть теплої води, додайте кілька крапель мила, щоб прибрати пил з вікон. Далі після висихання скористайтеся склоочисником – рухайтеся зверху до низу так, щоб не залишалося розводів. Після того як вікна будуть сухими – протріть краї скла сухим рушником.

Найкраще мити вікна у сухий день без опадів, бо дощовий день швидко зіпсує результат. Вода та вітер можуть подразнювати шкіру, тому для зручності – надягніть рукавички.



Вікна потрібно помити у жовтні / Фото Pexels

Щоб вікна залишалися блискучими якомога довше, варто скористатися простим та дієвим засобом, пише Express. Господині кажуть, що використовують дешеву горілку, щоб бездоганно відчистити вікна й дзеркала. У горілці міститься етиловий спирт, який містить антибактеріальні властивості.

Для миття вікон знадобиться 60 міліграмів горілки, столова ложка кукурудзяного крохмалю, 500 міліграмів води та 60 міліграмів оцту (за бажанням). Спочатку потрібно змішати всі інгредієнти в порожній пляшці з розпилювачем, а тоді нанести на скло круговими рухами.

