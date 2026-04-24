Листья рассады серьезная угроза: дачники рассказали, что с этим делать

Побеление листьев рассады это тревожный сигнал, который не стоит игнорировать. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются томаты, но похожая реакция может возникать и среди других овощных культур.

Чтобы не потерять будущий урожай, важно как можно скорее понять причину, поскольку подход к лечению солнечных ожогов и грибковых болезней совершенно разный, отмечают эксперты с сайта Ogorodniki.

Читайте также Чеснок и лук нужно полить этим раствором: желтые перья сразу позеленеют

Почему у рассады белеют листья?

Солнечный ожог молодых растений

В большинстве случаев причиной побеления листьев сразу после посадки являются солнечный стресс. Это происходит из-за того, что рассада, которая выращивалась в домашних условиях, буквально не привыкла к прямому солнцу.

Резкое попадание под активное ультрафиолетовое излучение может повредить хлорофилл, поэтому листья теряют цвет, и выглядят выгоревшими.

Чтобы избежать этого специалисты советуют временно притенять грядку нетканым материалом, чтобы уменьшить интенсивность света. Поврежденные листья уже не восстановятся, но куст можно поддержать стимуляторами роста, которые применяют несколько раз с перерывами в неделю.

Грибковые болезни

Если листья белеют уже у взрослых растений, которые успели укрепиться в почве, то изменение цвета связано не с солнцем, а грибковыми инфекциями. Они быстро распространяются во влажной и теплой среде.



Чаще всего белые листья являются признаком поражения грибка / Фото Pinterest

Беловатыми образованиями с нижней стороны листьев проявляется бурая пятнистость. Для сдерживания распространения нужно обработать растения специальными средствами.

Во влажных и прохладных участках таким образом проявляется белая гниль, которая поражает стебли и плоды, вызывая белый налет у основания растения. Такие кусты уже не подлежат восстановлению, поэтому их просто удаляют, чтобы не заразить другие.

Также среди популярного грибкового заболевания, которое появляется на обратной стороне листьев, может быть мучнистая роса. От нее избавляются, удалив пораженные участки, а для профилактики используют специальные фунгицидные средства.

Martha Stewart пишет, что для обработки против мучнистой росы можно приготовить домашний раствор. Он состоит из 1 столовой ложки крахмала, половины чайной ложки средства для мытья посуды и 3 литров воды. Смесь надо наносить на листья и стебли раз в день, пока растение не восстановится.

Белая пятнистость тоже начинается с мелких темных точек, которые постепенно разрастаются. Пораженные листья удаляют, а растения обрабатывают биопрепаратами.

По словам специалистов, побеление листьев – это всегда сигнал, что растение находится в стрессе или поражено болезнью. Успех в восстановлении зависит в быстром определении причины и условиях выращивания.

Что еще следует прочитать дачникам?