Что можно посадить в холодный грунт: 3 вида овощей и зелени

После завершения зимних морозов, садоводы начнут задумываться над первыми посадками. Уже в конце января можно готовиться к предстоящему сезону.

Огородники предостерегают от посева в ранний посадочный период летних овощей, потому что они не взойдут, пишет Express. Однако есть несколько растений, которые охотно можно выращивать в холодные месяцы, поскольку они идеально подходят для посева в конце февраля или в начале марта.

Читайте также Вот почему морковь гниет за несколько недель: нужно только изменить ее хранения

Какие овощи и зелень можно сажать в холодный грунт?

Руккола

По словам огородников, именно руккола идеально подходит для выращивания в начале сезона. Она хорошо растет в прохладной почве на открытой грядке. Также руколу часто сажают в контейнерах с 4 – 6 часами солнца.

Зимняя руккола достаточно вкусная, потому что чем прохладнее температура, тем мягче и слаще вкус она будет иметь. Для лучшего вкуса рекомендуется собирать листья, когда оно еще маленькое. Тогда руккола будет хорошо смаковать.

Редис

Редис можно сажать в открытый грунт даже в конце зимы, если она мягкая. Также редис хорошо растет в теплице. Корнеплод быстро растет в прохладном грунте и созревает уже через месяц.



В холодный грунт можно сажать редис / Фото Pexels

Сажать редис на открытом воздухе стоит только на высоких грядках с защитой от холодных ночей. Даже в марте температура еще может быть минусовой, поэтому посадку стоит накрывать. А вот в помещении редис можно выращивать в глубоких и узких контейнерах на светлом подоконнике, чтобы растение могло получить достаточно солнечного света.

Горчица салатная

Это растение могут охотно высаживать даже новички, потому что горчица салатная очень легкая в выращивании в холодное время года. Растение достаточно быстро растет в прохладном грунте на небольших грядках или в контейнере.

В помещении горчицу можно выращивать в лотках с хорошим освещением. Семена не стоит сеять густо, а после первых ростков растения стоит проредить, чтобы увеличить циркуляцию воздуха для лучшего роста.

Как вырастить зеленый лук на подоконнике?

Зеленый лук можно выращивать на подоконнике круглый год из семян или луковиц, пишет Martha Stewart. Ухаживать за ним достаточно легко. Для выращивания лука нужно 6 – 8 часовое освещение, легкая почва, регулярное увлажнение, а срезка стимулирует новые побеги.

Какие еще советы стоит знать?