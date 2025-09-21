Желаете, чтобы ваши тюльпаны расцвели именно к 8 марта? Для этого важно выбрать правильное время посадки луковиц и обеспечить им холодный период.

Если посадка будет слишком рано или слишком поздно – цветы или не успеют зацвести, или флажки будут слабыми. Об этом рассказали специалисты The Southern Living, передает 24 Канал.

Когда идеально высаживать тюльпаны?

Оптимальное время для посадки луковиц тюльпанов – за 6 – 8 недель перед первыми сильными заморозками. Если в вашем регионе зима не очень суровая, или почва прогрета, можно сажать в октябре – ноябре.

По Amsterdam Tulip Museum, тюльпаны сажают осенью – примерно с октября до середины декабря, в зависимости от климатической зоны. Это дает луковицам время укорениться до морозов и пройти через холодный период, необходимый для цветения весной.

Что еще важно учесть?

Почва должна быть хорошо дренированной, избегать застоя воды. Луковицы сажать на правильную глубину (обычно 2 – 3 высоты луковицы). Температура почвы перед посадкой должна быть достаточно прохладной, но не замерзшей.



Оптимальное время для посадки тюльпанов / Фото Unsplash

Чем обработать тюльпаны перед посадкой?