Орхидеи начнут пышно цвести месяцами: лайфхак от немецкой хозяйки

Орхидеи одни из самых любимых комнатных растений многих цветоводов, однако вазоны довольно прихотливы. Порой они останавливаются в росте или плохо цветут. Чаще всего проблема заключается в неправильном уходе, субстрате или поливе.

Правильные условия обеспечат орхидеи регулярное выпускание цветов, рассказала автор ютуб-канала "Жизнь в деревне". Улучшить состояние растения может правильный состав субстрата, полив и натуральные подкормки.

По словам женщины, у нее всегда не получалось вырастить пышные орхидеи, но когда она была в Германии, то одна хозяйка рассказала ей секреты, которые помогают восстановить рост цветов.

Какой субстрат нужен орхидее?

Автор рассказала в видеоролике, что одной коры для полноценного роста орхидеи – недостаточно, поэтому к субстрату стоит добавить свежий лесной мох. Его смешивают с корой или выкладывают плотным слоем сверху.

Мох работает как природный антисептик и помогает регулировать влажность в горшке. Благодаря этому корни лучше циркулируют воздух и не пересыхают.

Подкормка медовой водой

Стимулировать рост орхидей можно благодаря питательному раствору на основе меда. Нужно всего лишь в одном литре теплой воды растворить столовую ложку меда. Дело в том, что растения любят глюкозу, поэтому такая смесь для них является естественным стимулятором роста.

Такую подкормку следует применять для растений раз в месяц. После такого удобрения цветы станут больше, а цветение будет дольше длиться.

Правильный способ полива

Орхидеи не стоит поливать водой, как все привычные для нас растения, растущие почве. Опытные цветоводы ставят горшок с орхидеей в большую миску с теплой медовой водой так, чтобы корневая система почти полностью в нее погрузилась. В этой воде растение можно оставить на 1 – 2 часа, чтобы субстрат и корни смогли напитаться влагой.

Уход за листьями

Оказывается, что для того, чтобы листья оставались здоровыми и имели красивый насыщенный зеленый цвет – стоит использовать алоэ. Листочек разрезают пополам и мякотью протирают листья орхидеи. Эта процедура помогает очистить поверхность от пыли и подпитать растение микроэлементами через поры.

Как улучшить рост орхидеи: смотрите видео

Основные причины отсутствия цветения орхидеи - это переувлажнение и чрезмерная тень, которые мешают развитию цветоносов, пишет Deccoria. Для стимуляции цветения рекомендуется создать легкий температурный контраст и подкармливать растение чесночным раствором раз в 10 – 14 дней.

