Окуните корни орхидеи в это лекарственное средство: зацветет уже через несколько дней

Орхидеи часто дополняют интерьер в доме, однако эти растения несколько прихотливы, поэтому могут на время остановиться в цветении. Если это произошло, то стоит стимулировать их цветение с помощью одного аптечного средства.

Речь идет о перекиси водорода, который эффективно борется с бактериальными и грибковыми инфекциями, пишет WP Kobieta.

Как использовать перекись водорода для орхидей?

Для успешного роста орхидеям нужен рассеянный свет и защита от сквозняков. Очень важно избегать воздействия прямых солнечных светов, поскольку растение этого не любит.

Перекись водорода доступна и эффективно борется с грибковыми и бактериальными заболеваниями, которые могут угрожать вашим растениям.

Специалисты советуют во время пересадки использовать раствор перекиси водорода, чтобы промыть корни и предотвратить распространение вредителей. Рекомендуется использовать 3% раствор.



Перекись водорода улучшит цветение орхидей / Фото Pexels

Если же листья орхидеи начинают увядать, то нужно полить растения перекисью водорода в соотношении 1:4. Такая обработка каждые 2 недели будет способствовать росту пышных цветов. Перекись водорода – это недорогой способ ухода за орхидеями. Он стоит копейки, а эффект может быть впечатляющим.

Как еще стимулировать цветение орхидей?

Довольно полезной является чесночная вода, которая действует как природный стимуляторы для растения. Нужно просто добавить 3 измельченные зубчики чеснока к литру теплой воды, дать смеси настояться всю ночь, а потом замочить в ней корни орхидеи на 30 минут.

Также можно использовать банановую кожу, которая богата на калий и фосфор – элементы, которые необходимы для цветения. Кожуру можно нарезать на мелкие кусочки, залить водой и оставить на 2 дня. После этого уже можно использовать полученный раствор для полива растения.

Как пишет Express, для возобновления цветения орхидеи важно обрезать отцветшие части и обеспечить растению правильное освещение и температуру. Регулярная подкормка специальными удобрениями и контроль за уровнем влаги помогут орхидее формировать новые бутоны.

