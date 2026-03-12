Зачем смородину обливать кипятком: эта обработка очень важна

Опытные садоводы весной используют горячую воду для обработки смородины. Благодаря такому методу удается защитить растение от вредителей и болезней, которые затаились на растении еще с осени.

Важно лишь успеть сделать процесс вовремя и соблюдать основные правила, чтобы не повредить куст, говорится в ютуб-ролике на канале "Дом и приусадебный участок".

Зачем поливать смородину кипятком?

Полив кипятком помогает разбудить растение после зимы и активизировали сокодвижение. Но польза заключается в том, что высокая температура воды способна уничтожить еще и всех личинок клещей, которые зимуют в почках. Также кипяток помогает избавиться от спор мучнистой росы и других грибковых инфекций, которые остаются на коре.

Даже специалисты говорят, что если облить кусты ранней весной до набухания почек, то можно уничтожить болезни, с которыми не всегда справляется даже химия,

– отметила автор видеоролика.

Когда обливать смородину горячей водой?

Обработку надо проводить очень рано, когда почки остаются еще закрытыми. Но если они начали набухать или зеленеть, то горячая вода может повредить. Этот способ обработки является полезным после холодной зимы, потому что если бы она выдалась теплой, то горячая вода могла бы стимулировать быстрый рост.

Для процедуры следует использовать металлическую лейку с распылителем. Перед поливом надо сделать обрезку, если ее не проводили осенью. Садовница советует защитить корни, накрыв землю под кустом резиной, досками или пленкой.



Укреп уничтожит всех вредителей со смородины / Фото Pinterest

В лейку наливается кипяток, однако через несколько минут вода охладится до 80℃ – это оптимальная температура для обработки. Температура воды должна быть не ниже 60℃, иначе не будет никакого эффекта.

После обработки надо убрать из-под кустов старые листья, разрыхлить почву и провести дополнительную обработку 3% раствором медного купороса. Он поможет уничтожить вредителей, которые перезимовали в земле.

Такой простой способ поможет уменьшить риск болезней и получить большой урожай ягод без повреждения вредителями и применением химических средств.

В марте смородину стоит подпитывать картофельным крахмалом для улучшения урожайности и вкуса ягод, пишут "Новости Live". Яичная скорлупа, богата кальцием, также может служить натуральной подкормкой для развития корневой системы смородины.

Что еще стоит знать садоводам?