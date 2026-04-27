Лайфхаки из тиктока на 10 из 10: их можно смело повторить

В тиктоке ежедневно появляются десятки лайфхаков, однако некоторые даже не повторяют их, потому что не верят, что они реально работают в жизни. Часто за такими видеороликами скрываются неудачные эксперименты, которые не дают результата, однако порой случаются настоящие находки.

Несколько из них решила повторить блогерша Диана Гологовец. В своем инстаграме она опубликовала 3 протестированных лайфхака, 2 из которых получили наивысшую оценку.

Женщина показала, как легко способна справиться сода с жирными пятнами, а фен спасти пуховик после стирки. Вернуть блеск сантехнике может фольга, однако мы знаем еще лучший метод.

Какие лайфхаки из тиктока действительно действенные?

Очистка жирных пятен

Иногда даже стирка не помогает отмыть жирные пятна. В таком случае стоит воспользоваться содой. Нужно насыпать ее на пятно, сверху поставить бумажное полотенце и тогда сверху погладить утюгом, примерно 10 секунд.

Блогерша тестировала лайфхак на свитшоте с видимыми пятнами. После использования соды и горячего утюга они действительно исчезли, поэтому этот лайфхак работает на все 10 баллов.

Распушивание пуховика феном

После стирки пуховика его нужно положить на гладильную доску и включив фен на теплый воздух, поставив его внутрь верхней одежды. Параллельно с этим двумя вешалками нужно выбивать пух.

Достаточно всего несколько минут, чтобы пух стал идеально сбитым, поэтому такой лайфхак тоже работает и получил самую высокую оценку.

Очистка сантехники фольгой

На сантехнике часто остаются пятна от минералов жесткой воды. Выглядят они не совсем эстетично, поэтому их часто очищают химическими средствами.

Однако вместо них есть лайфхак с алюминиевой фольгой. Ее нужно лишь смять в шарик и протереть сантехнику. По словам блогера, процесс занял очень много времени, но таки отчистил каменный налет.

Однако некоторые пятна все же остались, поэтому лайфхак Диана Гологовец оценила на 4 из 10 баллов.

На самом деле гораздо лучше справиться с налетом помогает пергамент. Об этом лайфхаке рассказала блогерша София Сизова в своем инстаграме. Нужно лишь взять небольшой кусочек и потереть им сантехнику. Благодаря этому трюку налет очистится на глазах за несколько секунд.

Дело в том, что в составе пергамента есть воск. Он деликатно полирует сантехнику до блеска, поэтому она останется чистой гораздо дольше.

А вот фольгу вместо очистки сантехники стоит использовать в других целях. Фольга способна заточить терку за считанные секунды.

Как фольгой наточить терку?

Нужно лишь взять небольшой кусочек, смять его и сжать до образования небольшого шарика. Тогда эту фольгу достаточно лишь натереть на терке.

Благодаря такому простому трюку мелкие лезвия мгновенно станут острыми. После проделанной работы достаточно промыть терку от остатков фольги.