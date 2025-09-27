Обрезка крыжовника является необходимой ежегодной процедурой, которая помогает не только сохранить куст здоровым, но и повысить урожайность. Лучшее время для работы с крыжовником – осень, когда уже опали листья, но еще нет сильных морозов. Именно в этот период растение входит в фазу покоя и лучше переносит обрезку.

Регулярный уход предотвращает заболевания и вредителей, а также сформирует правильную форму кроны, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Семейный сад". Игнорирование обрезки может привести к загущению ветвей и мелкому урожаю ягод.

Как нужно обрезать крыжовник?

Садоводы рекомендуют для осенней обрезки приготовить кусторез, который понадобится для толстых веток. Также необходимым станет острый секатор и защитные плотные перчатки. Обрезку нужно проводить в сухую и безветренную погоду.

1. Сначала осмотрите куст со всех сторон и определите ветви, которые нужно удалить. Те листья, которые еще полностью не осыпались, нужно снять вручную.

2. Удалите старые ветви с темно, потрескавшейся или покрытой мхом корой. После 4 – 5 лет плодоношения урожайность падает, поэтому их можно срезать и заменять на молодые побеги.

3. Те ветви, что наклонились к земле уберите. Они первые поражаются болезнями, поэтому дают мало ягод.



Правила обрезки крыжовника осенью / Фото Pexels

4. Вырежьте сухие, поврежденные и пораженные болезнями веточки.

5. После санитарной обрезки стоит перейти к формирующей. Внутри куста удалите побеги, которые перекрещиваются между собой. Если рука между ними не проходит, то одна ветка будет лишней.

6. Если сильная и здоровая ветвь растет в нежелательном направлении, ее надо обрезать так, чтобы оставить росток, направлен в нужную сторону.

7. После завершения обрезки, нужно провести профилактическую обработку от болезней. Для этого хорошо подойдет фунгицид "Мобиль".

8. Напоследок надо разрыхлить и замульчировать почву в приствольном круге. Это поможет кусту легче перезимовать и сохранить влагу.

Обрезку кустарников нужно начинать после двух лет, потому что до этого времени растение развивается еще плохо, а в дальнейшем крыжовник нужно подрезать каждый год.

