Змеиная нора в огороде: как понять, что там живет пресмыкающееся и что делать дальше

Змеиная нора на огороде – зрелище, которое пугает даже самых спокойных хозяев. Увидев отверстие в земле, трудно не насторожиться. Но не всегда такая нора означает опасность – сперва надо понять, кто там живет.

Змеи редко роют жилье сами, а чаще пользуются заброшенными норами других животных, информирует 24 Канал со ссылкой на Terminix. И все же знать, как распознать змеиный дом и что делать дальше, стоит каждому, кто имеет собственный двор.

Интересно Чем отмыть жир на глянцевой кухне: вы вернете ей безупречный вид

Что такое змеиная нора?

Змеи не могут самостоятельно рыть норы. Вместо этого они занимают заброшенные норы, созданные другими животными – бурундуками, полевками, кротами и другими. Основные причины, почему змеи ищут их, – это укрытие от солнца, дождя и других погодных условий. Такое убежище помогает им оставаться в прохладе днем или в тепле ночью. Лучший способ определить, что в норе есть змея, – это заметить сброшенную змеиную кожу где-то поблизости.

Как спастись от змей / Фото unsplash

Еще одним показателем могут быть следы или помет змеи (обычно темно-коричневый или черный, продолговатой формы с белым веществом, похожим на шапочку), поскольку их расположение в вашем дворе может подсказать, где змея была активна в последнее время.

Кстати, найти все по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Что делать со змеиной норой?

Точно не стоит запихивать руку внутрь норы – змея может вас укусить, пишет Mental Floss. Первое, что вы можете сделать, – засыпать яму землей. Обязательно наденьте перчатки и защитную одежду, если планируете работать вокруг ямы.

Вы также можете положить сверху тяжелый камень, что заблокирует доступ. Хотя некоторые эксперты утверждают, что это лишь временное средство (и просто заставит змей искать другую возможную ямку в этом районе), это может обеспечить душевное спокойствие на время.

Со змеями нужно быть осторожным / Фото unsplash

Некоторые декоративные элементы газона – в частности птичьи ванночки и выдолбленные бревна – могут потенциально привлекать змей, поэтому стоит дважды подумать, прежде чем добавлять их к своим открытым пространствам.

Полезные подсказки