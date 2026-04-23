7 продуктов, которые нельзя держать в дверце холодильника: легко запомнить
- В дверце холодильника не рекомендуется хранить яйца, готовые к употреблению продукты, натуральные ореховые пасты и масла, свежевыжатые соки, молоко и молочные продукты, сырое мясо и рыбу, а также свежие овощи и фрукты из-за нестабильной температуры.
- Для хранения в дверце подходят соусы, приправы, джемы, уксус и соевый соус, поскольку они менее чувствительны к температурным изменениям.
Большинство людей для собственного удобства хранят продукты в дверце холодильника, однако она считается худшей зоной для хранения, поскольку в этой части продукты быстро портятся.
Причиной является нестабильная температура, пишет Martha Stewart. Каждое открывание холодильника впускает теплый воздух, поэтому "удар" первыми принимают дверцы. Перепады температуры сокращают срок годности и повышают риск развития бактерий.
Температура дверцы часто выходит за пределы безопасной нормы – примерно 4 градуса, поэтому незначительное повышение создает условия, при которых бактерии начинают активно размножаться.
Что нельзя хранить в дверце?
Яйца
В холодильнике иногда есть специальный лоток для яиц, однако их там держать все равно не стоит. Яйцам нужна стабильная прохлада, а не постоянные колебания температуры.
Готовые к употреблению продукты
Остатки пищи или готовые блюда советуют держать глубоко в холодильнике, поскольку они особенно чувствительны к бактериям.
Натуральные ореховые пасты и масла
Такие продукты в дверце способны расслоиться или портиться из-за постоянных изменений температуры.
Свежевыжатые соки
Они быстро теряют свои свойства из-за контакта со светом и теплом, что ускоряет окисление.
Молоко и молочные продукты
Большинство людей как раз и хранят в дверце молоко, йогурты или сыры. Это приводит к быстрой порче из-за перепадов температур.
Молочные продукты не стоит держать в дверце / Фото Pexels
Сырое мясо и рыба
Этим продуктам критически важна стабильно низкая температура, а дверцы этого не могут обеспечить.
Свежие овощи и фрукты
Ягоды, зелень и свежие продукты быстрее вянут и портятся, если хранить их в нестабильной среде.
Что можно хранить в дверце?
Эта зона больше подходит для продуктов, которые не боятся небольших температурных изменений. Лучше всего держать различные соусы и приправы: кетчуп, горчицу или соленья. Из-за содержания соли и сахара они менее чувствительны к условиям хранения.
Также в дверце могут стоять продукты с долгим сроком годности – джемы, уксус или соевый соус.
Как правильно организовать холодильник?
Чтобы продукты долго оставались свежими, нужно правильно их расположить в холодильнике. Все, что быстро портится – молоко, яйца или готовые блюда – следует разместить на внутренние полки.
Самое холодное место – ближе к задней стенке и на нижних полках. Именно там следует хранить сырое мясо и рыбу.
К слову, специалисты советуют очищать змеевики каждые 6 месяцев или чаще, если в доме есть животные или холодильник находится в запыленной зоне, пишет Better Homes & Gardens.
Чистка змеевиков холодильника необходима для его эффективной работы, поскольку пыль и грязь могут снижать производительность и увеличивать потребление электроэнергии.
Какие еще есть лайфхаки?
Частые вопросы
Почему не рекомендуется хранить продукты в дверце холодильника?
Причиной является нестабильная температура - каждое открывание холодильника впускает теплый воздух, что создает перепады температуры. Это сокращает срок годности продуктов и повышает риск развития бактерий.
Какие продукты не следует хранить в дверце холодильника?
Не следует хранить яйца, готовые к употреблению продукты, натуральные ореховые пасты и масла, свежевыжатые соки, молоко и молочные продукты, сырое мясо и рыбу, а также свежие овощи и фрукты - они чувствительны к температурным колебаниям.
Какие продукты можно безопасно хранить в дверце холодильника?
В дверце можно хранить продукты, которые не боятся небольших температурных изменений, такие как различные соусы и приправы - кетчуп, горчица или соленья. Также можно хранить джемы, уксус или соевый соус.