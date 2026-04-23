7 продуктов, которые нельзя держать в дверце холодильника: легко запомнить

Большинство людей для собственного удобства хранят продукты в дверце холодильника, однако она считается худшей зоной для хранения, поскольку в этой части продукты быстро портятся.

Причиной является нестабильная температура, пишет Martha Stewart. Каждое открывание холодильника впускает теплый воздух, поэтому "удар" первыми принимают дверцы. Перепады температуры сокращают срок годности и повышают риск развития бактерий.

Читайте также Зачем класть соль в холодильник: самый полезный лайфхак на весну и лето

Температура дверцы часто выходит за пределы безопасной нормы – примерно 4 градуса, поэтому незначительное повышение создает условия, при которых бактерии начинают активно размножаться.

Что нельзя хранить в дверце?

Яйца

В холодильнике иногда есть специальный лоток для яиц, однако их там держать все равно не стоит. Яйцам нужна стабильная прохлада, а не постоянные колебания температуры.

Готовые к употреблению продукты

Остатки пищи или готовые блюда советуют держать глубоко в холодильнике, поскольку они особенно чувствительны к бактериям.

Натуральные ореховые пасты и масла

Такие продукты в дверце способны расслоиться или портиться из-за постоянных изменений температуры.

Свежевыжатые соки

Они быстро теряют свои свойства из-за контакта со светом и теплом, что ускоряет окисление.

Молоко и молочные продукты

Большинство людей как раз и хранят в дверце молоко, йогурты или сыры. Это приводит к быстрой порче из-за перепадов температур.



Сырое мясо и рыба

Этим продуктам критически важна стабильно низкая температура, а дверцы этого не могут обеспечить.

Свежие овощи и фрукты

Ягоды, зелень и свежие продукты быстрее вянут и портятся, если хранить их в нестабильной среде.

Что можно хранить в дверце?

Эта зона больше подходит для продуктов, которые не боятся небольших температурных изменений. Лучше всего держать различные соусы и приправы: кетчуп, горчицу или соленья. Из-за содержания соли и сахара они менее чувствительны к условиям хранения.

Также в дверце могут стоять продукты с долгим сроком годности – джемы, уксус или соевый соус.

Как правильно организовать холодильник?

Чтобы продукты долго оставались свежими, нужно правильно их расположить в холодильнике. Все, что быстро портится – молоко, яйца или готовые блюда – следует разместить на внутренние полки.

Самое холодное место – ближе к задней стенке и на нижних полках. Именно там следует хранить сырое мясо и рыбу.

К слову, специалисты советуют очищать змеевики каждые 6 месяцев или чаще, если в доме есть животные или холодильник находится в запыленной зоне, пишет Better Homes & Gardens.

Чистка змеевиков холодильника необходима для его эффективной работы, поскольку пыль и грязь могут снижать производительность и увеличивать потребление электроэнергии.

Какие еще есть лайфхаки?