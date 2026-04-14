Сеточка на кране очистится очень быстро: вот что использовать против ржавчины и налета

Желтоватый осадок довольно часто встречается на сантехнике. Известковый налет появляется из-за кристаллизации минералов, содержащихся в воде. Сначала он белый, а со временем может накапливаться ржавчина, особенно на сеточке крана.

Такие отложения мешают нормальной работе сантехники, поскольку налет забивает отверстия аэраторов и душевых леек, уменьшая напор воды, пишет ТСН.

Игнорирование проблемы может привести к повреждению уплотнителей и механизмов, поэтому лучше заранее все очистить, чтобы избавиться от проблемы.

Чем очистить сеточку на кране?

Лучше всего борется с известковым налетом, который закупоривает сетку – столовый уксус. Его кислотность хорошо растворяет карбонаты кальция и магния, превращая налет в растворимые в воде соединения, которые можно легко смыть.

Сначала кран нужно протереть влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мыльные разводы. После этого салфетку следует замочить в уксусе и плотно обернуть ею загрязненные участки. Оставьте все на 30 – 60 минут, а для сильного налета можно оставить даже на ночь.



Простой способ очистки крана / Фото Pexels

Аэраторы и рассеиватели душевых леек можно снять и замочить в растворе на 30 – 60 минут. После указанного времени поверхность следует промыть теплой водой и протереть кран насухо.

Специалисты советуют осуществлять регулярную очистку – профилактически убирать раз в две недели, чтобы предотвратить значительные отладки.

В качестве альтернативы можно использовать лимонную кислоту которая также удаляет карбонатные отложения. Достаточно развести 2 – 3 столовые ложки кислоты на стакан воды.

Для безопасности используйте резиновые перчатки. Эти несколько советов помогут получить блестящую и ухоженную сантехнику.

Для очистки душевой лейки от известкового налета можно использовать свежевыжатый лимонный сок, который размягчает отложения без резкого запаха, пишет Mirror. Лейку можно замочить в растворе из лимонного сока и теплой воды или закрепить пакет с жидкостью на ней для эффективной очистки.