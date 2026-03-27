Какой набор инструментов стоит иметь дома: исчерпывающий список
- Домашний набор инструментов должен включать отвертку со съемными насадками, набор шестигранных ключей, мультиметр, портативный фонарик, молоток, рулетку, плоскогубцы и прочную сумку для хранения.
- Выбор качественных инструментов и организация их хранения помогут эффективно решать бытовые проблемы без вызова профессионала.
Возможно, вы только что переехали в новую квартиру или дом; возможно, вы живете в одном доме уже десятилетиями. Одно можно сказать наверняка: непредсказуемого ремонта избежать просто невозможно.
Скрипящие петли в дверях, кран, неожиданно начавший протекать, неплотно закрепленная ручка шкафа – это лишь незначительная часть бытовых проблем, с которыми приходится сталкиваться практически всем, пишет AOL. И часто с этими неприятностями можно разобраться самостоятельно, без вызова профессионала – но лишь при условии, что дома найдутся нужные инструменты.
Какие инструменты нужно иметь дома?
Несколько инструментов под рукой точно сделают ремонт дома проще. И именно поэтому откладывать их покупку до момента, когда что-то сломается, не стоит. Ведь качественный набор – это одна из лучших покупок, которую может сделать владелец или владелица дома.
Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про інструменти – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Але якщо часто замовляти недорогі товари, як-от певні інструменти, щоб поповнити домашній набір, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Отвертка со съемными насадками
Вместо того, чтобы искать новую отвертку, или вообще бежать в магазин, когда нужно затянуть винт необычного размера, стоит приобрести себе инструмент с несколькими насадками. Очень популярными сейчас являются опции "6-в-1", или даже "12-в-1".
Обычно эти отвертки уже имеют крестообразные наконечники и гаечные ключи.
Набор шестигранных ключей
Шестигранный ключ – это настоящий "герой" домашнего ремонта. В этом инструменте сочетаются функции отвертки и гаечного ключа – и он вставляется в очень специфические пазы, что чаще всего используют для кранов, ручек душа, бытовой техники и мебели.
А набор ключей разных размеров гарантирует, что вы имеете нужный под рукой.
Мультиметр
Если вы сами чините розетки, без мультиметра просто не обойтись. Он определяет и измеряет напряжение и ток и позволяет безопасно ремонтировать розетки, приборы и электрические панели.
Это позволит безопасно работать с электричеством, отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, а также сантехническим оборудованием,
– делится эксперт по ремонту Брэндон Долан.
Портативный фонарик
Мощный фонарик – это настоящий must have во время отключения электроэнергии. Но это не единственное его использование: с ним гораздо удобнее ремонтировать протечки под раковиной, в ванной и в других труднодоступных и слабоосвещенных местах.
Молоток
В каждом доме должен найтись надежный молоток: это очень универсальный и все еще недооцененный инструмент, пишет Better Homes & Gardens. С ним можно и повесить картины на стены, и вытащить лишние гвозди, и подбить гвозди, и собрать мебель.
Рулетка
Когда говорится о домашних проектах, точность – это самое важное. И поговорку "семь раз отмерь, один раз отрежь" во время ремонта следует воспринимать как можно буквальнее. Или вам нужно проверить, влезет ли мебель в пространство, или повесить шторы на конкретной высоте – это именно тот инструмент, без которого не обойтись.
Плоскогубцы
Плоскогубцы и изоляционные инструменты позволяют безопасно сгибать, захватывать и резать провода. Впрочем, нелишними они будут в доме даже в случае, если вы не ремонтируете проводку самостоятельно.
Плоскогубцами можно затянуть различные крепления, а также они используют в рукоделии. Видов этого инструмента есть немало, но можно найти вариант, сочетающий все важные функции.
Прочная сумка для инструментов
Это последний, и точно не по важности пункт. От всех ваших инструментов не будет никакой пользы, если они будут лежать неизвестно где, и вы не сумеете найти их в нужную минуту.
Поэтому стоит выбрать прочную сумку, где инструменты будут лежать организованно. Ищите варианты с усиленными ручками, прочной основой и большим количеством отделений.
Частые вопросы
Почему важно иметь набор инструментов дома?
Наличие инструментов под рукой позволяет решать мелкие бытовые проблемы самостоятельно - без вызова профессионалов. Это делает ремонт проще и экономит время и деньги.
Какие инструменты являются самыми важными для дома?
Среди важнейших инструментов для дома - отвертка со съемными насадками, набор шестигранных ключей, мультиметр, портативный фонарик, молоток, рулетка, плоскогубцы и прочная сумка для инструментов. Эти инструменты помогут решить большинство бытовых задач.
Как можно сэкономить на доставке инструментов при покупке онлайн?
На платформе Prom можно воспользоваться подпиской Smart, которая стоит 50 гривен в месяц и позволяет получать бесплатную доставку на неограниченное количество заказов. Это помогает значительно сэкономить на общей стоимости покупок.