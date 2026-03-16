Липа возле дома – к счастью или беде: что об этом говорят народные приметы

Издавна липа имела особое значение в народных традициях. Еще наши предки верили, что дерево имеет сильную энергетику и способно оберегать дом. Именно поэтому липу сажали рядом с домом, потому что верили, что она может принести в жизнь спокойствие, благополучие и гармонию.

В народе липу считают своеобразным защитником дома, пишет "Радио Трек". По поверью, посаженное дерево должно было оберегать дом от молнии, пожара или недоброго глаза злых людей.

Что народные приметы говорят о липе?

По примете, если липа обильно цветет, то это признак, что в семье будет царить достаток и согласие. Люди верили, что под липой полезно отдыхать, поскольку дерево способно подарить человеку покой и восстановить утраченные силы.

Когда-то у липовых деревьев даже устанавливали скамейки или обустраивали места для отдыха. Старые люди говорили, что липа притягивает во двор добрых людей, а тех, кто имеет недобрые намерения – отпугивает.



Украинцы очень любят липовое дерево

Для наших предков липа была таким важным деревом, что без надобности ее никто не рубил, разве что только дерево было больное или сухое. Во время цветения не разрешалось ломать ветви липы, поскольку такое действие могло привести к ссорам в семье.

Старые липы не трогали, даже если они уже плохо цвели. Считалось, что в таких деревьях поселялась добрая сила, которая оберегала дом.

Садоводы знают, какую пользу можно получить от липового дерева, растущего в саду или во дворе. Оказывается, в листьях содержится много полезных микроэлементов. Осенью с опавшими листьями в почву попадает кальций, который хорошо влияет на структуру земли, поэтому растения на участке начнут лучше расти. Это еще больше прививает любовь садоводов к липовым деревьям.

