Шелк, сатин, лен или хлопок: какое постельное белье выбрать

Для полноценного восстановления во время сна очень важно чувствовать комфорт и защищенность. В частности, на это может влиять удачный выбор постельного белья.

Значительную часть суток люди проводят во сне. В среднем взрослым для качественного отдыха нужно от 6 до 9 часов (может быть больше или меньше, в зависимости от индивидуальных особенностей организма).

Венди Троксель – старший специалист по поведенческому сну – подчеркнулкрайне важно, чтобы во время отдыха человек чувствовал себя в безопасности и позволил себе расслабиться. Обеспечить максимальный комфорт поможет, в частности, правильно подобранное постельное белье.

Как выбрать самое комфортное для себя постельное белье

Выбирая постельное белье, стоит учитывать на индивидуальные потребности. В частности:

терморегуляцию: ночью чаще приходится просыпаться от того, что холодно или жарко;

рост – производители отшивают комплекты постельного белья разной длины, чтобы каждый чувствовал себя комфортно;

эстетические предпочтения.

Одним из приоритетных факторов при выборе постельного белья является его материал. Здесь также следует учитывать потребности своего организма, одновременно есть и универсальные советы, например выбор ткани, которые помогают поддерживать комфортную температуру и позволяют коже дышать.



Постельное белье влияет на настроение в течение целого дня / Фото Shutterstock

Какие материалы постельного белья – самые актуальные сегодня?

Хлопок

Одним из самых популярных материалов для постельного белья является хлопок. Он в целом считается самым распространенным натуральным волокном на планете. Часто рекомендуют выбирать именно египетский хлопок, однако сырье, выращенное в США или Южной Америке, также считают качественным.

Хлопковое постельное белье подойдет для людей, которые живут в разных климатических зонах. Оно поддерживает тепло, позволяет обеспечить качественную терморегуляцию и благодаря мягкой текстуре дарит приятные ощущения при контакте с кожей.

Выбирая среди хлопковых вариантов постельного белья, стоит обратить также внимание на качество нитей, тип плетения, обработку хлопка. Стоит заметить, чем больше нитей использовано при плетении, тем прочнее ткань.

Сатин

Часто в рекомендациях также можно найти постельное белье из сатина. Сырьем для него также чаще всего является хлопок, однако для создания используется характерное плетение. Благодаря сочетанию трех нитей сверху и одной нити снизу, сатин отличается очень мягкой и нежной к коже текстурой.

Постельное белье из сатина считают универсальным: благодаря умению адаптироваться под температуру оно подойдет как теплой, так и холодной погоды.



Качественный отдых дарит хорошее самочувствие / Фото Shutterstock

Лен

Также входит в рейтинг самых популярных материалов для пошива постельного белья. Как сырье лен получают из длинных волокон внутри стеблей. Это помогает создать эффект "свободной" ткани, которая прекрасно регулирует движение воздуха и эффективно минимизирует влагу.

Часто лен называют даже крепче хлопка, однако он имеет характерную, жесткую текстуру, которая становится более нежной в процессе использования (в частности, после первой стирки).

Существенным преимуществом льна является также его гипоаллергенность. Он обеспечивает комфорт в использовании людям, которые страдают от раздражений кожи.

Шелк

Шелковое постельное белье отличается эстетикой и приятными тактильными ощущениями. В частности, его ценят за гладкость, которая минимизирует процесс трения во время сна, что считается полезным для кожи и волос. Благодаря эффекту прохлады, шелковые комплекты прекрасно подойдут для теплой погоды. Однако в холодные сезоны актуальность также не потеряет актуальность: шелк хорошо удерживает тепло.

Стоит заметить, что шелковое постельное белье обычно стоит дороже и требует особого внимания к уходу.

В общем оптимальным вариантом является собрать по крайней мере маленькую коллекцию постельного белья. Ведь иногда даже любимый цвет и принт могут существенно улучшить настроение.