24 Канал со ссылкой на Oregon State University Extension подготовил подробный лунный календарь огородника и октябрь.

Когда работать на огороде в октябре?

По лунным рекомендациям, благоприятные периоды для садово-огородных работ в октябре 2025 года – 4 – 6 октября и 12–14 октября, когда можно высевать озимые овощи, зелень и сидераты, а также высаживать плодовые деревья и кусты.

Зато нецелесообразно планировать посев или посадки 1 октября, 9 октября и в последние дни месяца (29 – 31 октября) – эти дни считают менее благоприятными.



Когда работать на огороде в октябре

Подробное описание работ на огороде в октябре

Как пишет Charles Dowding, в октябре есть благоприятные и неблагоприятные дни. В частности:

1 – 3 октября. Подготовительные работы: очистка грядок, удаление растительных остатков, компостирование. Посадки лучше ограничить только выносливыми культурами.

Подготовительные работы: очистка грядок, удаление растительных остатков, компостирование. Посадки лучше ограничить только выносливыми культурами. 4 – 10 октября. Высев озимого чеснока, лука-севка, корнеплодов (морковь, свекла), посев зелени (шпинат, петрушка), сидератов. Подкормка почвы, легкое рыхление, подготовка садовых ям.

Высев озимого чеснока, лука-севка, корнеплодов (морковь, свекла), посев зелени (шпинат, петрушка), сидератов. Подкормка почвы, легкое рыхление, подготовка садовых ям. 11 – 17 октября. Уход за молодыми посевами, подсев там, где взойдет плохо; мульчирование, полив при необходимости; посадка плодовых кустов/деревьев в удачные дни.

Уход за молодыми посевами, подсев там, где взойдет плохо; мульчирование, полив при необходимости; посадка плодовых кустов/деревьев в удачные дни. 18 – 24 октября. Основные работы по уходу: обработки от вредителей, подкормки, мульчирование; завершение высевов в пределах допустимых дат; подготовка почвы к зиме.

Основные работы по уходу: обработки от вредителей, подкормки, мульчирование; завершение высевов в пределах допустимых дат; подготовка почвы к зиме. 25 – 31 октября. Завершение активных посадок; мульчирование, перекрытие грядок, подготовка участка к зимнему покою; в последние дни лучше избегать высевов или пересадок.

Специалисты отмечают: даже ориентируясь на благоприятные лунные дни, обязательно нужно учитывать реальные погодные условия – заморозки, дожди и влажность почвы.

