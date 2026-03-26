Когда сажать растения в апреле 2026: эти дни принесут рекордный урожай

В апреле уже можно официально стартовать с посадками в открытом грунте. В это время деревья активно просыпаются, появляются первые листья, а почва постепенно прогревается.

Природа в апреле переходит в фазу активного роста, поэтому работы на огороде и в саду становятся более интенсивными, пишет Space Weather Live.

Дни в апреле уже заметно длиннее, больше солнца, а влажность воздуха создает благоприятные условия для развития растений. Именно благодаря лунному календарю на апрель 2026 года можно правильно распределить нагрузку и выбрать лучшее время для различных видов работ.

Фазы Луны в апреле 2026 года

Полнолуние – 2 апреля;

– 2 апреля; Нисходящая Луна – 3 – 16 апреля;

– 3 – 16 апреля; Новолуние – 17 апреля;

– 17 апреля; Растущая Луна – 18 – 30 апреля.

1 апреля Полнолуние 15 день 2 апреля Полнолуние 16 день 3 апреля Нисходящая Луна 17 день 4 апреля Нисходящая Луна 18 день 5 апреля Нисходящая Луна 19 день 6 апреля Нисходящая Луна 20 день 7 апреля Нисходящая Луна 21 день 8 апреля Нисходящая Луна 22 день 9 апреля Нисходящая Луна 23 день 10 апреля Последняя четверть 24 день 11 апреля Нисходящая Луна 25 день 12 апреля Нисходящая Луна 26 день 13 апреля Нисходящая Луна 27 день 14 апреля Нисходящая Луна 28 день 15 апреля Нисходящая Луна 29 день 16 апреля Нисходящая Луна 30 день 17 апреля Новолуние 1 день 18 апреля Растущая Луна 2 день 19 апреля Растущая Луна 3 день 20 апреля Растущая Луна 4 день 21 апреля Растущая Луна 5 день 22 апреля Растущая Луна 6 день 23 апреля Растущая Луна 7 день 24 апреля Растущая Луна 8 день 25 апреля Растущая Луна 9 день 26 апреля Растущая Луна 10 день 27 апреля Растущая Луна 11 день 28 апреля Растущая Луна 12 день 29 апреля Растущая Луна 13 день 30 апреля Растущая Луна 14 день

Какие дни благоприятны для работ в саду и на огороде?

Для посадки декоративных кустарников и многолетников лучше выбирать фазу роста Луны. Среди благоприятных дней: 19, 20, 23, 25 апреля. В это время корневая система активнее развивается, а растения могут быстрее адаптироваться и повысить шанс укоренения.

В апреле дачники также обрабатывают сад от вредителей. Для такой обработки подойдут несколько дат: 6, 8, 12, 13 апреля. Это время оптимально для опрыскивания деревьев, профилактики болезней и борьбе с вредителями.

Замовити все для обробки дерев можна на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про засоби – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Сажать в апреле в открытый грунт можно различные овощи и зелень. В период Растущей Луны с 18 по 30 апреля можно сеять: капусту, помидоры, баклажаны, перец, петрушку, укроп, салат, шпинат, морковь, свеклу, редис и бахчевые культуры.

Севооборот сохраняет плодородие почвы, уменьшает болезни и улучшает рост растений, пишет Interia Kobieta. Именно поэтому каждый год надо чередовать культуры на грядках. Это нужно делать для того, чтобы избежать истощения почвы и размножения патогенов.

Что следует знать дачникам о посадках?