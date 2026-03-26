Когда сажать растения в апреле 2026: эти дни принесут рекордный урожай
В апреле уже можно официально стартовать с посадками в открытом грунте. В это время деревья активно просыпаются, появляются первые листья, а почва постепенно прогревается.
Природа в апреле переходит в фазу активного роста, поэтому работы на огороде и в саду становятся более интенсивными, пишет Space Weather Live.
Читайте также В эти дни апреля выгоднее всего делать покупки: подсказка для экономных
Дни в апреле уже заметно длиннее, больше солнца, а влажность воздуха создает благоприятные условия для развития растений. Именно благодаря лунному календарю на апрель 2026 года можно правильно распределить нагрузку и выбрать лучшее время для различных видов работ.
Фазы Луны в апреле 2026 года
- Полнолуние – 2 апреля;
- Нисходящая Луна – 3 – 16 апреля;
- Новолуние – 17 апреля;
- Растущая Луна – 18 – 30 апреля.
|1 апреля
|Полнолуние
|15 день
|2 апреля
|Полнолуние
|16 день
|3 апреля
|Нисходящая Луна
|17 день
|4 апреля
|Нисходящая Луна
|18 день
|5 апреля
|Нисходящая Луна
|19 день
|6 апреля
|Нисходящая Луна
|20 день
|7 апреля
|Нисходящая Луна
|21 день
|8 апреля
|Нисходящая Луна
|22 день
|9 апреля
|Нисходящая Луна
|23 день
|10 апреля
|Последняя четверть
|24 день
|11 апреля
|Нисходящая Луна
|25 день
|12 апреля
|Нисходящая Луна
|26 день
|13 апреля
|Нисходящая Луна
|27 день
|14 апреля
|Нисходящая Луна
|28 день
|15 апреля
|Нисходящая Луна
|29 день
|16 апреля
|Нисходящая Луна
|30 день
|17 апреля
|Новолуние
|1 день
|18 апреля
|Растущая Луна
|2 день
|19 апреля
|Растущая Луна
|3 день
|20 апреля
|Растущая Луна
|4 день
|21 апреля
|Растущая Луна
|5 день
|22 апреля
|Растущая Луна
|6 день
|23 апреля
|Растущая Луна
|7 день
|24 апреля
|Растущая Луна
|8 день
|25 апреля
|Растущая Луна
|9 день
|26 апреля
|Растущая Луна
|10 день
|27 апреля
|Растущая Луна
|11 день
|28 апреля
|Растущая Луна
|12 день
|29 апреля
|Растущая Луна
|13 день
|30 апреля
|Растущая Луна
|14 день
Какие дни благоприятны для работ в саду и на огороде?
Для посадки декоративных кустарников и многолетников лучше выбирать фазу роста Луны. Среди благоприятных дней: 19, 20, 23, 25 апреля. В это время корневая система активнее развивается, а растения могут быстрее адаптироваться и повысить шанс укоренения.
В апреле дачники также обрабатывают сад от вредителей. Для такой обработки подойдут несколько дат: 6, 8, 12, 13 апреля. Это время оптимально для опрыскивания деревьев, профилактики болезней и борьбе с вредителями.
Замовити все для обробки дерев можна на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про засоби – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.
Сажать в апреле в открытый грунт можно различные овощи и зелень. В период Растущей Луны с 18 по 30 апреля можно сеять: капусту, помидоры, баклажаны, перец, петрушку, укроп, салат, шпинат, морковь, свеклу, редис и бахчевые культуры.
Севооборот сохраняет плодородие почвы, уменьшает болезни и улучшает рост растений, пишет Interia Kobieta. Именно поэтому каждый год надо чередовать культуры на грядках. Это нужно делать для того, чтобы избежать истощения почвы и размножения патогенов.
Что следует знать дачникам о посадках?
Для улучшения урожая голубики рекомендуется использовать естественное удобрение из черствого хлеба, которое подкисляет почву и стимулирует рост.
Не следует сажать кабачки и цукини рядом с тыквами, огурцами, дынями, картофелем, редькой, редисом и кукурузой из-за конкуренции за ресурсы и риск распространения болезней.