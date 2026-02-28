Посевной лунный календарь: календарь садовода на март 2026 года

Март открывает новый сезон в саду. Деревья еще только просыпаются, но внутренний ритм природы уже меняется.

Именно в этот период становится заметно, как день удлиняется, а воздух наполняется влагой и светом, сообщает Space Weather Life. Лунный календарь на март 2026 года помогает понять, как распределяются активные и спокойные периоды месяца.

Какие благоприятные дни для работ в саду в марте 2026 года?

Движение Луны влияет на сокодвижение в плодовых деревьях, на скорость заживления срезов и даже на приживаемость саженцев. Март этого года имеет четкую структуру. Начало месяца проходит под энергией полнолуния, далее наступает нисходящая фаза, а уже после середины месяца стартует новый цикл.

Как работать в саду в начале весны / Фото unsplash

Каждый из этих этапов формирует собственный фон для работ в саду. В 2026 году ключевые лунные точки марта распределены так – полнолуние приходится ориентировочно на 3 марта, последняя четверть – около 11 марта, новолуние – 18 марта, первая четверть – 25 марта. Именно эти даты определяют характер всего месяца.

Лучшими для обрезки плодовых деревьев считаются периоды убывающей Луны – с 4 по 10 марта и с 12 по 16 марта. В эти дни срезы заживают ровнее, а крона формируется аккуратно. Также этот период подходит для санитарной обрезки, удаления сухих веток и омоложения старых деревьев.

Для высадки декоративных кустарников и многолетников более удачными являются 20, 21, 24 и 26 марта. В эти дни Луна находится в фазе роста, что способствует более активному укоренению. Также благоприятными считаются 27 и 28 марта – время, когда растения легче адаптируются к новым условиям.

Обработку сада от вредителей и весеннее опрыскивание целесообразно планировать на 6, 7, 13 или 14 марта. Эти дни совпадают с периодом стабильной фазы без резких переходов.

Есть ли нежелательные дни для садовых работ?

Дни полнолуния и новолуния в марте 2026 года считаются нестабильными для активных вмешательств в сад, пишет Moon garden. Это 3 и 18 марта. В такие даты не рекомендуют проводить обрезку или пересадку деревьев, ведь сокодвижение в это время может быть слишком активным или, наоборот, нестабильным.

Также менее благоприятными для высадки считаются 2, 11, 17 и 19 марта – это переходные моменты между фазами. В эти дни растения могут хуже переносить стресс. Март 2026 года в целом благоприятен для формирования сада и подготовки к активному сезону. Правильное распределение работ в течение месяца позволяет использовать его потенциал максимально ровно и без лишних потерь.