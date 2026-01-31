Посевной лунный календарь на февраль 2026: лучшее время для планирования огорода
- Февраль – важный период для подготовки к весенним работам: посев рассады, уход за садом, подготовка почвы и инвентаря.
- Благоприятные дни для посадок: 2, 4, 5, 8 – 11, 15 – 23 февраля; неудачные дни: 12, 27, 28 февраля.
Несмотря на то, что на дворе морозы и снег, февраль – лучшее время для того, чтобы заняться огородом и садом. Именно сейчас закладывается половина будущего урожая – через рассаду, уход за садом и подготовку почвы.
Те, кто игнорирует этот период, весной всегда спешат, информирует Оgrod. Многие дачники ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны. Это помогает лучше планировать посевы и избегать дней, когда растения плохо всходят или ослабевают.
Что стоит сделать на огороде в феврале?
Прежде всего во второй половине месяца начинают сеять рассаду теплолюбивых культур. Параллельно уделяют внимание саду – убирают мусор, белят деревья, проверяют укрытия и устанавливают защиту от грызунов.
Также в феврале удаляют сухие и поврежденные ветки, осматривают кусты и при необходимости высаживают молодые саженцы, если позволяет погода. Почву на участке рыхлят и готовят к весенним работам.
Не менее важно привести в порядок садовый инвентарь – заточить, почистить, отремонтировать. Весной на это времени уже не будет. Отдельный этап – подготовка семян и луковиц.
Домашний посадочный материал обеззараживают, закаляют и проращивают. Покупные семена обычно в этом не нуждаются. Если на участке растут озимые культуры, почву осторожно рыхлят и мульчируют – всходы появятся очень скоро.
Какие благоприятные дни для посадок в феврале?
В целом удачными для работ с землей считаются 2, 4, 5, 8 – 11, 15 – 23 февраля, пишет Rytmnatury. Зато 12, 27 и 28 февраля лучше оставить без посадок – в эти дни растения плохо приживаются.
Корнеплоды:
- сельдерей, петрушка на корень – 16 – 23;
- картофель, топинамбур – 16 – 20, 22, 23;
- батат – 2, 4, 5, 14, 18–20, 22;
- редис, репа, редька – 2 – 5, 9 – 11, 16 – 20, 22.
Луковые культуры:
- лук на репку и зелень – 16 – 20 20, 22;
- чеснок – 4, 5, 16 – 23;
- лук-порей – 4, 5, 16 – 23.
Овощи:
- перец, баклажаны – 4, 5, 9 – 11, 18 – 20, 22;
- кабачки, патиссоны – 2 – 5, 9 – 11, 16, 17, 22;
- тыква – 9 – 11, 22.
Декоративные растения и сидераты:
- однолетники – 4, 5, 9 – 11, 14 – 17, 22;
- многолетники – 4, 5, 9 – 11, 14 – 17;
- сидераты – 2 – 5, 9 – 11, 14 – 16, 21, 22.
Февраль не про отдых. Это месяц тех, кто хочет собрать урожай без спешки весной.