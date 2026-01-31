Посевной лунный календарь на февраль 2026: лучшее время для планирования огорода

Несмотря на то, что на дворе морозы и снег, февраль – лучшее время для того, чтобы заняться огородом и садом. Именно сейчас закладывается половина будущего урожая – через рассаду, уход за садом и подготовку почвы.

Те, кто игнорирует этот период, весной всегда спешат, информирует Оgrod. Многие дачники ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны. Это помогает лучше планировать посевы и избегать дней, когда растения плохо всходят или ослабевают.

Что стоит сделать на огороде в феврале?

Прежде всего во второй половине месяца начинают сеять рассаду теплолюбивых культур. Параллельно уделяют внимание саду – убирают мусор, белят деревья, проверяют укрытия и устанавливают защиту от грызунов.

Также в феврале удаляют сухие и поврежденные ветки, осматривают кусты и при необходимости высаживают молодые саженцы, если позволяет погода. Почву на участке рыхлят и готовят к весенним работам.

Февраль – начало садоводства / Фото Unsplash

Не менее важно привести в порядок садовый инвентарь – заточить, почистить, отремонтировать. Весной на это времени уже не будет. Отдельный этап – подготовка семян и луковиц.

Домашний посадочный материал обеззараживают, закаляют и проращивают. Покупные семена обычно в этом не нуждаются. Если на участке растут озимые культуры, почву осторожно рыхлят и мульчируют – всходы появятся очень скоро.

Какие благоприятные дни для посадок в феврале?

В целом удачными для работ с землей считаются 2, 4, 5, 8 – 11, 15 – 23 февраля, пишет Rytmnatury. Зато 12, 27 и 28 февраля лучше оставить без посадок – в эти дни растения плохо приживаются.

Корнеплоды:

сельдерей, петрушка на корень – 16 – 23;

картофель, топинамбур – 16 – 20, 22, 23;

батат – 2, 4, 5, 14, 18–20, 22;

редис, репа, редька – 2 – 5, 9 – 11, 16 – 20, 22.

Луковые культуры:

лук на репку и зелень – 16 – 20 20, 22;

чеснок – 4, 5, 16 – 23;

лук-порей – 4, 5, 16 – 23.

Овощи:

перец, баклажаны – 4, 5, 9 – 11, 18 – 20, 22;

кабачки, патиссоны – 2 – 5, 9 – 11, 16, 17, 22;

тыква – 9 – 11, 22.

Декоративные растения и сидераты:

однолетники – 4, 5, 9 – 11, 14 – 17, 22;

многолетники – 4, 5, 9 – 11, 14 – 17;

сидераты – 2 – 5, 9 – 11, 14 – 16, 21, 22.

Февраль не про отдых. Это месяц тех, кто хочет собрать урожай без спешки весной.