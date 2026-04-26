Это лучшие дни для шопинга в мае: советы для тех, кто хочет сэкономить
В мае большинство людей уже активно готовятся к летнему сезону, поэтому покупают легкую одежду, аксессуары и сезонный декор. Но перед тем, как обновить гардероб, добавить свежих деталей в интерьер или просто порадовать себя новыми покупками, стоит обратить внимание на лунный календарь.
На него начинают ориентироваться все больше людей, чтобы выгодно распланировать свои расходы, пишет Space Weather Live.
По лунному календарю на май 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
Фазы Луны в мае
- Полнолуние: 1, 2 и 31 мая
- Луна убывающая: 3 – 16 мая
- Новолуние: 17 мая
- Растущая Луна: 18 – 30 мая.
|1 мая
|Полнолуние
|14 день
|2 мая
|Полнолуние
|15 день
|3 мая
|Нисходящая Луна
|16 день
|4 мая
|Нисходящая Луна
|17 день
|5 мая
|Нисходящая Луна
|18 день
|6 мая
|Нисходящая Луна
|19 день
|7 мая
|Нисходящая Луна
|20 день
|8 мая
|Нисходящая Луна
|21 день
|9 мая
|Последняя четверть
|22 день
|10 мая
|Последняя четверть
|23 день
|11 мая
|Нисходящая Луна
|24 день
|12 мая
|Нисходящая Луна
|25 день
|13 мая
|Нисходящая Луна
|26 день
|14 мая
|Нисходящая Луна
|27 день
|15 мая
|Нисходящая Луна
|28 день
|16 мая
|Нисходящая Луна
|29 день
|17 мая
|Новолуние
|0 день
|18 мая
|Растущая Луна
|1 день
|19 мая
|Растущая Луна
|2 день
|20 мая
|Растущая Луна
|3 день
|21 мая
|Растущая Луна
|4 день
|22 мая
|Растущая Луна
|5 день
|23 мая
|Растущая Луна
|6 день
|24 мая
|Растущая Луна
|7 день
|25 мая
|Растущая Луна
|8 день
|26 мая
|Растущая Луна
|9 день
|27 мая
|Растущая Луна
|10 день
|28 мая
|Растущая Луна
|11 день
|29 мая
|Растущая Луна
|12 день
|30 мая
|Растущая Луна
|13 день
|31 мая
|Полнолуние
|14 день
Когда в мае можно делать покупки?
Лучшим периодом для покупок традиционно считается Растущая Луна. Приобретенные вещи в это время дольше служат и приносят больше удовольствия.
Вторая половина мая – с 18 по 30 число – подходит для обновления гардероба, приобретения техники, подарков или вещей для дома.
Во время убывающей Луны расходы нужно планировать осторожнее. Это удачный период для продуманных покупок и необходимых вещей, без которых сложно обойтись в повседневной жизни.
В дни Полнолуния нужно воздержаться от серьезных трат, поскольку в этот период есть повышенный риск импульсивных покупок. Новолуние тоже является не лучшим временем для шопинга, поскольку приобретенные вещи могут оказаться ненужными или быстро разочаровать.
Если же выбрать благоприятные дни в мае, то можно получить удовольствие от покупок и сделать их осознанными и удачными.
Что можно купить в мае?
Шторы блэкаут блокируют свет, уменьшают шум и помогают сэкономить на электроэнергии. Перед покупкой важно учесть качество материала, точные измерения окон и разницу между шторами блэкаут и затемняющими шторами.
Аксессуары, такие как солнцезащитные очки, балетки, эффектные серьги, зонты и шелковые платки, являются ключевыми элементами в моде весной 2026 года. Эти детали могут изменить вид гардероба, добавляя элегантности и стиля без необходимости полного обновления одежды.