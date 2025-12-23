Пустая трата денег: почему не стоит сеять крупу на огороде

Зимой огородники активно готовятся к новому сезону и ищут способы улучшить почву без лишних затрат. В соцсетях и на форумах в последнее время набирает популярность совет рассыпать крупу по огороду зимой, якобы как замену компосту.

Однако специалисты предостерегают: такой "лайфхак" не только не работает, но и может нанести серьезный вред участку. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How.

Почему крупа – не удобрение?

Распространенное утверждение, что магазинная крупа способна обогатить землю питательными веществами, не соответствует действительности. Компост – это уже перегнившая органическая масса, насыщенная гумусом и полезными микроорганизмами, которую растения могут легко усвоить. Зато крупа - это сырой продукт, состоящий преимущественно из крахмала и не проходивший процесс разложения. Попадая на поверхность почвы, она не питает землю, а начинает гнить.

Рассыпание крупы по мерзлой земле или снегу может создать ряд проблем. Прежде всего это приманка для грызунов – мышей и крыс, которые зимой активно ищут пищу.

Кроме того, крупа, остающаяся под снегом, может покрываться плесенью, образуя весной плотную корку, которая препятствует доступу воздуха к почве и способствует развитию грибковых заболеваний.

Еще одна проблема – полное отсутствие эффекта: во время таяния снега крупу просто смоет талой водой, и никакой пользы для земли она не принесет.

Откуда появился миф?

Эксперты считают, что этот совет является искаженной версией правильной агротехнической практики – использования сидератов. В отличие от крупы, специальное зерно (рожь, овес, горчица) высевают осенью, оно прорастает, формирует корневую систему, а весной закладывается в почву, постепенно превращаясь в органическое удобрение.



Почему не стоит сеять крупу на огороде / Фото Unsplash

Что делать вместо этого?

Специалисты Plantland.co.za советуют не экспериментировать с продуктами из кухни, а использовать проверенные методы ухода за почвой:

вносить компост или перегной осенью;

сеять сидераты в соответствующие сроки;

мульчировать грядки растительными остатками или соломой.

Эксперты отмечают: уход за огородом базируется на агрономических принципах, а не на сомнительных советах из соцсетей.

