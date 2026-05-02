Детали, которые имеют значение: как выбрать крем для рук

Ухаживать за кожей рук нужно в любое время года. Впрочем, этот процесс должен быть комплексным и системным, поэтому крем – один ей его составляющих.

Кожа на руках часто первой подвергается воздействию перепадов температур, бытовой химии и других раздражителей, поэтому важно уделять достаточно внимания заботе о ней. Применение крема может помочь восстановить нарушенный кожный барьер, пишет Аеԁіт.

На что обратить внимание при выборе?

Выбрать крем для рук среди многообразия средств может быть сложно. Нужно учитывать много нюансов: тип кожи, желаемый результат и, конечно, стоимость.

Относительно последнего, то важно ориентироваться на ту сумму, которую вы готовы потратить на это средство. Можно попробовать найти совсем бюджетные варианты с хорошим составом или потратить на крем для рук несколько больше. Средняя стоимость такого средства может колебаться до 200 гривен, а профессиональные варианты будут стоить дороже.

Впрочем, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка, доктор медицинских наук Дэнди Энгельман советует читать состав продукта. По ее словам, стоит искать смягчающие элементы. В частности, масло ши, масло какао или другие масла. Она также добавила, что глицерин, вазелин, подсолнечное масло и масло жожоба, образуют барьер на коже, предотвращая потерю воды, поэтому они также могут быть в составе крема для рук.



Также нужно учитывать текстуру средства. Дерматолог и основательница клиники Джули Руссак объяснила, что густые кремы часто обеспечивают лучшее увлажнение и усвоение элементов. Условно эти средства можно разделить на несколько групп:

лосьоны – имеют наибольшее содержание воды;

кремы – кроме воды, также имеют и другие элементы; б

альзамы – смеси на основе масла, воска или масла не содержат воды.

Как на выбор может влиять время года?

Кроме этого, важна также и пора года, когда вы планируете использовать крем для рук. Зимой они могут нуждаться в других компонентах, чем летом. Например, существуют средства со "встроенным" SPF, то есть защитой от солнца, пишет издание talentedladiesclub. Там отмечают, что такой продукт может защитить не только от ультрафиолетовых лучей, но и от темных пятен и солнечных ожогов на руках.



Зато зимой стоит обращать внимание на кремы, которые не только увлажняют, но и защищают от пересыхания и помогают восстановить кожный барьер, который разрушается под воздействием внешних факторов, пишет Vogue.ua. В частности, на этот период можно выбрать крем для рук с мочевиной.

Среди многообразия средств выбрать бывает сложно, однако если знать, куда именно нужно смотреть и что искать на упаковке, задача становится проще.