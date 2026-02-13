Как избавиться от катышков на свитере: 6 элементарных лайфхаков

Колтуны хоть и незначительная проблема, однако способны испортить впечатление о наряде. Чаще всего они заметны на рукавах или низу свитера. Чтобы сделать вещь снова опрятной, стоит воспользоваться несколькими простыми советами.

Постоянная стирка и частое ношение одежды приводит к появлению катышков, пишет Vogue. Именно длинный ворс ткани приводит к их образованию на одежде. Убрать катышки можно благодаря нескольким подручным средствам.

Читайте также Почему свежевыстиранная одежда плохо пахнет: одна деталь, о которой все забывают

Как избавиться от катышков с одежды?

Липкий валик

Убрать легкие катышки из трикотажа или хлопка можно благодаря липкому валику. Надо только провести по ткани, чтобы катышки отстали.

Машинка для удаления катышков

Этот инструмент является самым простым и эффективным. Электронное устройство осторожно сбривает ворсинки, не повреждая ткань. Нужно лишь провести машинкой по поверхности одежды, и катышки исчезнут на глазах.

Бритва или ножницы

Избавиться от катышков можно даже без специальной машинки. Достаточно лишь воспользоваться одноразовой бритвой или обычными ножницами. Однако надо быть осторожным, чтобы не порезать ткань. Для удобства вещь стоит держать натянутой.



Простые лайфхаки помогут вывести катышки / Фото Pexels

Камень для свитеров

Инструмент хорошо подходит для деликатных тканей – кашемира или мягкой шерсти. Камень для свитера похож на пемзу, поэтому мягко удаляет катышки с поверхности, не повреждая материал. Достаточно лишь потереть по ткани круговыми движениями.

Зубная щетка

Для флиса или трикотажа можно использовать обычную зубную щетку. Легкими движениями надо расчесать ткань в одном направлении, чтобы снять ворсинки.

Мелкозернистая наждачная бумага

Наждачная бумага может работать аналогично камню для свитера. Нужно легкими движениями пройтись по ткани, чтобы удалить катышки.

Минимизировать появление катышков довольно просто – стирать вещи стоит в деликатном режиме и использовать мягкие моющие средства. Чем меньше будет трение между вещами во время стирки, тем меньше будет шансов на их образование.

Какая привычка может изнашивать одежду?

Использование большого количества моющего средства может изнашивать одежду, оставляя остатки мыла в волокнах, что разрушает их, пишет Real Simple. Признаками избытка средства является накопление мыла на стенках машины, запах плесени и ухудшение способности тканей впитывать влагу. В общем 2 – 3 столовые ложки жидкого средства или порошка обычно достаточно для одной средней загрузки стиральной машины.

Какие еще есть советы о стирке вещей?