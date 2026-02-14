Когда сеять раннюю капусту: украинцам посоветовали лучшие сорта

Ранняя капуста одна из самых популярных овощных культур. Благодаря быстрой посадке огородники могут получить свежий урожай уже весной. Лучше всего ее выращивать через рассаду, чтобы приблизить сроки уборки.

Дачники не только определяют правильное время посева, но и выбирают сорта, которые действительно могут дать ранний урожай в Украине, пишет Telegraf.

Читайте также Что посадить вместе с помидорами весной: вырастут большие и вкусные

Когда сеять раннюю капусту?

Для высадки капусты в открытый грунт без укрытия, рассаду начинают выращивать со второй половины февраля и до начала марта. Огородники часто ориентируются на старые сорта, но не всегда они дают быстрый урожай.

Большинство известных сортов формируют головки только через 2 месяца после высадки рассады. Впрочем, есть современные ультраранние сорта, которые дают результат через 1,5 месяца.

Какие есть ультраранние сорта капусты?

Є 3 сорта капусты с самым коротким периодом созревания. К ним относится "Вирджиния", "Капитал" и "Экспресс". Они формируют головки за 42 – 45 дней после высадки рассады и хорошо подходят для раннего сбора.



Ранняя посадка даст быстрый урожай капусты / Фото Pexels

Сорта "Бильбо" и "Беатрикс" созревают тоже в похожие сроки и отличаются равномерным ростом. К группе с периодом быстрого созревания относятся сорта "Этма", "Алина", "Каррера", "Лауда", "Ризьеро", "Элиза" и "Джетодор".

Чуть позже созревают "Багратион", "Катарина", "Голден Бол", "Люсима", "Пандион" и "Престар". К надежным вариантам огородники также причисляют "Бетти", "Канто", "Констебель", "Папер", "Пилон", "Росберг" и "Супер Казачок".

Раннюю капусту можно выращивать без удобрения и защиты. Наилучшие результаты дает использование агроволокна минимальной плотности. Его надо расстелить на растения или натянуть на дуги.

В начале марта еще может быть довольно холодно, поэтому таким образом удастся сохранить тепло и удержать влагу в почве, а также защитить рассаду от насекомых.

Какие овощи можно посадить в холодный грунт?

Руккола, редис и горчица салатная подходят для посадки в холодный грунт в конце зимы или в начале весны, пишет Express. Руккола имеет мягкий и сладкий вкус в прохладном климате, редис быстро созревает, а горчица салатная легка в выращивании даже для новичков.

Какие еще советы стоит знать?