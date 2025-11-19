Как обрезать яблоню, чтобы она плодоносила много лет: советы садоводов

Обрезка яблони способна улучшить состояние дерева и значительно повлиять на урожай. Опытные садоводы дали четкие рекомендации, как и когда это правильно делать.

Удаление поврежденных, больных и неправильно расположенных ветвей улучшает циркуляцию воздуха и пропускает больше света внутрь кроны, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Именно поэтому обрезка снижает риск болезней.

Перегруженная ветвями крона может давать много мелких яблок. Если же лишнее обрезать, тогда удастся повысить качество урожая.

Когда нужно обрезать яблоню?

Идеальное время для обрезки – конец зимы, когда дерево еще спит, а сильные морозы уже позади. Молодые деревья можно обрезать через 1 – 2 года после посадки, когда корни успеют укорениться. Если дерево сильно болеет, то лучше его не обрезать, потому что это только ухудшит ситуацию.

Как обрезать яблоню?

Для обрезки вам понадобится секатор, ножовка для толстых веток и лестница. За один раз не стоит обрезать более 25% живых ветвей, потому что агрессивная обрезка только спровоцирует рост поросли.



Обрезка подарит хороший урожай яблок / Фото Pexels

Садоводы рекомендуют найти основную вертикальную ветвь, идущую прямо вверх от ствола. Нужно на ней удалить конкурентные ветви, чтобы дерево начало направлять все силы на главную крону.

Все сломанные и перекрещенные ветви тоже надо вырезать. Если определенные ветви сильно разрослись, то их можно укоротить. Срез нужно делать под углом 45 градусов, чтобы стимулировать боковые побеги.

Чтобы улучшить будущий урожай, периодически нужно контролировать форму дерева, чтобы избежать слишком высоких или толстых ветвей.

Обратите внимание на то, что в ноябре стоит прекратить любые обрезки, пишет Express. Нельзя обрезать осенью азалию, рододендрон, камелию, магнолию, сирень, форзицию и садовый жасмин, чтобы не потерять цветы в следующем сезоне. В ноябре лучше не обрезать ветви, а сосредоточиться на мульчировании и защите растений от морозов.

